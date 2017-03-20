國民黨要李永得自省 徐永明痛批：無腦弱智
2017-03-20 15:37
時代力量立委徐永明今撰文指謫，國民黨召開記者會批評李永得的行徑，令人覺得「無腦弱智」。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕客委員會主委李永得昨外出買飲料時，因行動匆促、不斷斜眼瞄保大員警遭攔查，引發警察執法過當爭議。國民黨今表示，無條件支持警察正當執法，更酸李要先反省自己。對此，時代力量立委徐永明似看不下去，撰文指謫國民黨召開記者會批評的行徑，令人覺得「無腦弱智」。
徐永明今於臉書撰寫〈國民黨的弱智只是害了警方，抹黑人權討論〉一文。文中提到，李永得事件引起諸多討論，但其中「最令人覺得無腦弱智的是，國民黨竟召開記者會批評，『李永得要先反省自己』」。徐永明表示，國民黨的心態，與兩個例子很像。其一為「當有強暴受害者出面爭取權益時，卻反被要求先反省穿著」；另一則是「當288受難者家屬出面求公道時，卻反被要求是否能體會當時的時空環境，殺少數人，反而讓大多數人平安」。他痛批，這樣的反動論述，「實在令人作噁！」
徐永明表示，「像李永得這樣覺得遭受到國家公權力騷擾的例子 ，不是今日才有」，過去許多民眾也因而為此感到困擾，自製並隨身攜帶寫著「大法官釋字第535號」等實用條文的「愛鴿子小卡」，以便提醒警方切忌逾越法律界限。
另外，徐永明也說，就警方昨釋出的影片看來，李的舉動僅就理論理，根本與耍官威搭不上邊，然而卻有特定人士想藉機炒作打擊李，「這樣只是讓整件事泛政治化，不只傷了警察，也抹黑人權」，他建議，若要規範國家公權力，應以「超越黨派色彩」的立場為出發點。
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