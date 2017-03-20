挨批耍官威 李永得：理性論法

2017-03-20 14:51

〔記者吳柏緯／台北報導〕客委會主委李永得昨天在台北轉運站購物時，因不願配合於法無據的盤查，被不少網友批評「耍官威」。李永得今天舉出大法官釋字第535號重點批評警方硬拗，並澄清他是以民眾立場跟警方理性論法。

李永得表示，昨天下午穿著輕便運動服到台北轉運站的便利商店買舒跑，當時現場有多名身穿制服的警察在執行盤查任務，其中一人看見他後，便上前要求出示身分證供盤查。

李永得說，警方以「在公共場所我們就有權盤查」為由，要求他出示身分證。李永得向警方表示，自己只是到住家附近購物，身上沒有帶身分證，沒想到警方進一步要求他報上身分證字號。李永得要求對方告知盤查的理由與相關法令否則不會配合，雙方因此僵持不下，直到圍觀的群眾看不下去，跳出來仗義執言，他才得以脫身。

消息傳出後，不少網友湧入李永得的臉書，批評他耍官威、刁難基層員警，並要求他向警察道歉。

對於外界的批評，李永得強調，他只是以一個民眾的立場與警方理性論法，並沒有耍官威。此外，他也特別感謝那位挺身而出的民眾為他主持公道，而這次的事件說明了現今民眾的法治素養，比某些執法的警察還高。李永得強調，並非是刁難警察，而是希望警方執法時都能依法有據，否則他不會是最後一個遇到這種事情的人，不過他也感嘆警方到現在還在硬拗。

大法官釋字第535號重點：

1、臨檢之規定，並無授權警察得不顧時間、地點及對象任意臨檢或隨機盤查。

2、場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所。

3、對人實施之臨檢則須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限。

4、臨檢進行前應對在場者告以實施之事由，並出示證件。