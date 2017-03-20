不認執法過當 李永得：警方仍硬凹很可悲

2017-03-20 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得昨於臉書抱怨，外出買飲料遭保大員警攔查，討拍行徑挨批耍官威，還引發警方執法過當爭議。保大今出面澄清，警方若有合理懷疑，並在指定場所，便可盤查。李永得則在臉書撰文喊冤，他是站在民眾立場，與警方理性論法，並無耍官威；直指警方至今仍在硬凹，讓他覺得很可悲。

李永得昨因穿著夾腳拖、行動匆促，且不斷斜眼瞄保大員警，遭攔下盤查，痛批台北市淪為警察國家，引發警方執法過當爭議，李妻、民進黨立委邱議瑩也痛斥警方超瞎，對此，保大今提供數據自清，直指因有細膩的巡邏與攔查，才能破獲多起案件。

李永得隨後於臉書撰文，指他當時僅是站在民眾立場，與警方理性論法，「那（哪）裡耍甚（什）麼威了」。他也說，那位挺身而出的「正義哥」，說明「民眾的法治素養，比執法的警察還高」，可悲的是，「警方到現在還在硬拗」，至於究竟誰對誰錯，他認為「警方自己公布的錄影帶會說話，留給社會公評」。

李永得也在文末附上大法官釋字第535號重點摘錄：

大法官釋字第535號重點：

1、臨檢之規定，並無授權警察得不顧時間、地點及對象任意臨檢或隨機盤查。

2、場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所。

3、對人實施之臨檢則須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限。

4、臨檢進行前應對在場者告以實施之事由，並出示證件。