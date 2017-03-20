| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人 日職》追蹤岱鋼不漏接 巨人全主場台灣直播 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

阿扁現身319餐會 陳致中：父親向支持者致意

前總統陳水扁昨出席快樂希望協會會員大會（翻攝陳致中臉書）

2017-03-20  13:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕難得在公開場合現身的前總統陳水扁，昨午受邀出席高雄市快樂希望協會會員大會，且陸續與高雄市長陳菊、立委、高市議員話家常與聊時局，但未上台致詞，停留約一小時候先離開，扁迷看到阿扁氣色不錯都很開心，希望他越來越健康。

陳致中表示，昨大會就是大家和老朋友聚會，我父親一直沒機會向大家感謝致意，所以邀他來當特別來賓。

高雄市快樂希望協會前年成立，由陳致中擔任會長，每年會舉辦會員大會促進情誼，昨餐會在香蕉碼頭舉行、席開91桌，深綠支持者自掏腰包買餐券，除了阿扁、花媽，包括立委管碧玲、陳其邁、劉世芳、許智傑、賴瑞隆、高市議長康裕成等人都出席。

阿扁被安排坐在主桌，與高雄市長陳菊、議長康裕成等人同桌，席間除分享近期生活與健康情況，與聊到最近諸多議題與政局。

與會人士指出，保外就醫後的阿扁鮮少在公開場合露面，昨現身時引起現場熱烈掌聲，聚餐的輕鬆氣氛也讓阿扁笑得很開心，感覺精神很好。

阿扁大概停留約1小時，陸續跟支持者拍照，但沒發表任何言論。

廣告
  • 阿扁與花媽同桌話家常（翻攝陳致中臉書）

    阿扁與花媽同桌話家常（翻攝陳致中臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 319 花媽 陳水扁 陳致中
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：阿扁現身319餐會 陳致中：父親向支持者致意


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.