阿扁現身319餐會 陳致中：父親向支持者致意

前總統陳水扁昨出席快樂希望協會會員大會（翻攝陳致中臉書）

2017-03-20 13:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕難得在公開場合現身的前總統陳水扁，昨午受邀出席高雄市快樂希望協會會員大會，且陸續與高雄市長陳菊、立委、高市議員話家常與聊時局，但未上台致詞，停留約一小時候先離開，扁迷看到阿扁氣色不錯都很開心，希望他越來越健康。

陳致中表示，昨大會就是大家和老朋友聚會，我父親一直沒機會向大家感謝致意，所以邀他來當特別來賓。

高雄市快樂希望協會前年成立，由陳致中擔任會長，每年會舉辦會員大會促進情誼，昨餐會在香蕉碼頭舉行、席開91桌，深綠支持者自掏腰包買餐券，除了阿扁、花媽，包括立委管碧玲、陳其邁、劉世芳、許智傑、賴瑞隆、高市議長康裕成等人都出席。

阿扁被安排坐在主桌，與高雄市長陳菊、議長康裕成等人同桌，席間除分享近期生活與健康情況，與聊到最近諸多議題與政局。

與會人士指出，保外就醫後的阿扁鮮少在公開場合露面，昨現身時引起現場熱烈掌聲，聚餐的輕鬆氣氛也讓阿扁笑得很開心，感覺精神很好。

阿扁大概停留約1小時，陸續跟支持者拍照，但沒發表任何言論。