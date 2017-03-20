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台灣民意基金會民調：起訴馬僅2成4民眾反對

台灣民意基金會今天（20日）舉行「台灣人最喜歡的國家」全國性民調發表會，由董事長游盈隆主講，並邀請民運人士吾爾開希、世新大學教授李佩雯、淡江大學教授蘇紫雲與會座談。（記者黃耀徵攝）

2017-03-20  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九於3月14日因疑涉洩密案遭起訴，台灣民意基金會進行民調，有4成5的民眾認為起訴是適當的，僅2成4的人認為起訴不適當，沒意見或不知道的人則占3成1。

綜合媒體報導，該民調於3月13至14日進行，抽樣範圍為全國20歲以上民眾，有效樣本1185人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.85 個百分點。民調問題為：「馬英九前總統今天因洩密罪被台北地檢署偵結起訴，您覺得這項起訴適不適當？」

報導指出，結果顯示非常適當有21.1%，還算適當有24.0%，不太適當有15.5%，一點也不恰當則有8.4%，沒意見6.1%、不知道24.6%，有0.2%的人拒答。因此有4成5民眾認為此項起訴適當，只有2成4的人認為起訴不適當。

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  • 前總統馬英九。（資料照，記者羅沛德攝）

    前總統馬英九。（資料照，記者羅沛德攝）

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