兩岸協議監督條例推不推？ 陸委會：當然要

2017-03-20 10:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運3週年，上週六民團呼籲政府速審兩岸協議監督條例，國民黨立委曾銘宗今在立法院內政委員會質詢問及，監督條例要不要繼續推動？陸委會主委張小月表示，「當然要」，已列為優先重要施政事項推動。

張小月指出，政府希望兩岸協議監督條例能早日通過，讓相關兩岸經貿協議能有所依據和有所本。

曾銘宗也問，服貿和貨貿要不要繼續推動？張小月說，兩岸協議監督條例立法後，要根據監督條例來處理。

曾銘宗質疑，但民進黨團和陸委會意見不同，民進黨團認為這件事不急。張小月表示，立法院有自己步調，陸委會尊重，但民進黨有將此列入優先法案。

曾銘宗指出，自己認為民進黨團是扮演黑臉，陸委會在扮演白臉。張小月說，「我不這樣看」，早日通過有公民監督的監督條例是政府一致立場。