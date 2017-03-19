319槍擊疑北京涉入？呂秀蓮籲重啟調查

「319槍擊案」13週年，前副總統呂秀蓮在台北市議會舉辦「2顆子彈，1個台灣」座談會。（記者何世昌攝）

2017-03-19 14:09

〔記者何世昌／台北報導〕今天是「319槍擊案」13週年，前副總統呂秀蓮今在台北市議會舉辦「2顆子彈，1個台灣」座談會，重談該案疑點，並懷疑背後主謀可能是黑道地下賭盤或「紅色勢力」。由於前總統馬英九執政8年未查明真相、民進黨立委也不夠關心，呂呼籲總統蔡英文為了落實轉型正義，應正視此案。

呂秀蓮今日拄著拐杖出席座談會。呂秀蓮指出，槍擊案發生時，時任台北市長馬英九不斷批評陳水扁總統未積極查案，質疑另有隱情；但馬英九當了總統後，特偵組成立專案小組，仍未查明真相，究竟是辦不出來？抑或，答案的政治敏感性太高，不能宣布？

呂秀蓮強調，「319是國家正、副元首中彈，政治效應不能排除」。根據她個人著作《透視三一九》，槍手可能是4種人：藍營、綠營、黑道、紅色勢力。

她逐一分析，「連、宋」得知槍擊案後，立刻宣布停止競選活動，由於宋楚瑜表現良善、暫停選舉對藍營也無益處，因此排除。另有人懷疑是陳水扁自導自演要把她幹掉，不只反敗為勝，也藉機換掉副總統，但這也不可能：因為民進黨內部顯示陳呂配領先3%，美國在台協會包道格處長選後也說，當時AIT預判陳呂配贏3萬票，所以陳水扁不必拿生命危險來拚。

呂秀蓮說，黑道有可能，因為涉及地下賭盤，民進黨舉行「228手牽手」造勢活動後，選舉局勢逆轉，黑道可能為了穩住賭盤而派槍手行刺。

至於槍手是否來自北京？呂秀蓮原本認為，如果是北京派的，那必定是職業殺手，她與陳水扁應該雙亡，不可能倖存。但她近期讀了中國作家袁紅冰的著作《被囚禁的台灣》，直指本案是中共領導人胡錦濤指示特種部隊精心策劃，內文與她的疑點吻合。

根據書中所述，台灣每4年舉行大選，對中共政權造成威脅。胡錦濤在2003年2月18日的會議指示，不能讓台灣選舉順利進行，要讓台灣選舉等同政治動亂，把台灣民主汙名化。胡錦濤指示辛旗（總參二部高級研究員）制訂「囚禁台灣」專案，訂了「燭光斧影」計畫，派出7名特種部隊人員，2名高級特工（北京國際關係學院特殊課程講師），以陳水扁為祭旗，「刺而不殺」，讓台灣社會騷動，讓國民黨再度敗選，這樣他們才會願意接受統戰，到北京朝貢。

呂秀蓮表示，陳義雄浮屍被發現後，台南地檢署判定被告死亡不起訴，並宣布破案，認定陳義雄是唯一兇手，對此結果她「不同意」。她表示，近期北韓金正恩竟然毒殺兄長震驚世，國內也在討論保防立法，因此希望社會重新關注此事；若袁紅冰所指控的是真的話，那是石破天驚的大事情。

呂秀蓮呼籲，如今民進黨重返執政，蔡英文當然有權力也有義務，民進黨立法院黨團更應認真看待這件事，她無奈表示，民進黨內關心的人不多，「只有我鍥而不捨，立委換了很多次，對本案沒興趣，大概與他們選票無關吧」。