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張善政：不要擔心什麼共諜 共諜也會被感化！

2017-03-18  20:57

［記者陳鈺馥／台北報導］科技部每年將選派1至2百名優秀博士生到矽谷培訓，日前遭國民黨立委質疑是「清末民初利用庚子賠款的留洋學生」。前行政院長張善政今日在中正紀念堂演講時表示，把博士送去矽谷絕對正確，必須趕緊送去；對於中生共諜事件，他則說，「不要擔心什麼共諜，即使是共諜也會被我們感化！」

曾任美商Google公司亞洲硬體營運總監的張善政指出，網路上可以看見台灣的活力，台灣要再起要用新科技激發活力，將資通訊其運用在保健、醫療及各個領域。

張善政建議，政府要培養年輕人信心，現在的國、高中考試壓力，是在抹殺年輕人自主興趣及專長發展，應建立性向發展機制，進行滾動式性向測驗和輔導，並鬆綁大學教育改善。

張善政指出，台灣要緊密鏈結國際創新、創業重鎮，例如矽谷、波士頓及以色列等地，將台灣當成是育苗場所，再去矽谷發展，科技部要把博士送去矽谷絕對是正確，必須趕緊送去，讓台灣和矽谷連結起來。

針對近日紛擾各大學簽署一中承諾書及中生共諜問題，張善政也說，不講九二共識，兩岸官方交流停頓這是沒有辦法事情，但非官方學校及學生交流可繼續，不必去刻意避諱。

張認為，就像中生來台灣，我方不會刻意去講六四天安門事件，台生去對岸中國也不會去講避諱之事，這就是一種默契。

他舉例，自己有一個朋友娶了中國女孩，後來搬去北京住，也生下孩子，結果孩子從學校回到家，卻圍著紅領帶、高喊毛澤東萬歲，讓台灣出生的朋友當場不爽

張接著說，但台灣學生去中國，對岸也沒有把這類情況傳給台灣人，「不要擔心什麼共諜，即使是共諜也會被我們感化。」

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  • 前行政院長張善政今日在中正紀念堂演講「休養生息、台灣再起」。（記者陳鈺馥攝）

    前行政院長張善政今日在中正紀念堂演講「休養生息、台灣再起」。（記者陳鈺馥攝）

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