318學運三週年 林飛帆籲民進黨「莫忘社會期待」

2017-03-18 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕適逢318太陽花學運三週年，當時的學生領袖林飛帆在今日發文抒發心情，除了提到自己的生涯規劃外，也對執政的民進黨表達失望與期盼之情，呼籲民進黨「珍惜眼前的歷史機會，更不要忘記台灣社會對你的期待。」

林飛帆在臉書上寫到，每到這一天，心情總是複雜，主要是得面對公眾期待與學業的拉鋸，後來決定出國深造，一來是想要從其它方面思索出路，累積一些台灣所欠缺的東西；二來是對執政的民進黨有很高的期待，希望他們能將台灣帶出保守與一中的泥沼。

林飛帆也對現今的政治局勢表達看法，他提到，318運動訴求制訂的「兩岸協議監督條例」，自民進黨贏得國會多數席次後至今已過了兩個會期，仍沒有將草案排審，仍躺在立法院毫無進展。

林飛帆表示，他曾經期盼民進黨能履行諾言，但等到的是一次又一次的跳票、詭辯回應或將議題引導成藍綠對立，操作成是國民黨協同小黨、公民團體杯葛利用，這讓他心情更加複雜，「希望民進黨珍惜眼前的歷史機會，更不要忘記台灣社會對你的期待。」

林飛帆在最後說，即將在今晚舉行的318三週年晚會，除了是再次呼籲民進黨履行對318運動的承諾，儘速通過兩岸協議監督條例外，也是在提醒民進黨，當時選擇投給他們的台灣人，從來都不是因為換個黨就好而投給民進黨，「而是因為對於台灣還有所堅持，才將權力交託出去。」