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獨家》蔡英文宣布 將建南港到基隆線輕軌
2017-03-17 15:04
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆要蓋輕軌了！
總統蔡英文今天下午在基隆火車站，宣布將斥資逾80億元打造Tram-Train輕軌系統，路線為從基隆到南港的「國際郵輪母港線」，軌距與台鐵同為1067mm，部分路段可與台鐵共享路權，也可行駛在平面道路上，是國內首創的輕軌系統。
部分路段可與鐵道共用
據了解，此規劃案是由鐵路改建工程局所提出，起點在南港展覽館對面，可銜接捷運文湖線、板南線，路廊、技術、財務等困難均已克服，未來也會進一步與南港高鐵串連，順利的話，可望在2022年通車。
「這將是30年來基隆最大的建設！」蔡英文表示，基隆人期盼捷運幾十年，歷任政府都做不到，「我要告訴所有基隆市民，我們一定會做到，民進黨政府從中央到地方，有意志、決心，一定要讓捷運進基隆。」
蔡英文表示，這不只是一條軌道，會把它視為區域整體發展的一環，結合基隆市港再生計畫、基隆河谷發展計畫，帶動基隆產業和就業環境的升級，基隆人要走出去，或全世界的人要到基隆，都會更便利。
基隆南港輕軌是採用歐洲Tram-Train輕軌系統，可行駛在一般市區道路及傳統鐵路軌道上，共享路權，每列車最多可乘載500人，市區專用軌道時速最高可達70公里。
依據中央所提出的「台灣郵輪產業化發展計畫」，今年基隆港預計可吸引約86萬人次郵輪旅客，這條輕軌不但能滿足郵輪旅客疏運需求，也與基市府正在規劃的國際會展產業相輔相成，進而帶動基隆河谷廊帶沿線發展，打通北北基生活圈任督二脈。
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