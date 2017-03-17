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柱姐臉書經營方式曝光！ 用這方式操作FB

周柏吟指出，他們經營臉書的方式主要是要呈現洪秀柱最真實的一面。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-17  09:16

〔即時新聞／綜合報導〕洪秀柱臉書小編在直播時一時不察，用洪秀柱臉書嗆黨團總召廖國棟「協你老母雞」，引起各界討論，網友們也相當好奇，他們平時是如何運作、與洪秀柱又是如何溝通？對此，國民黨新媒體部主任周柏吟透露他們的經營方式，以及該單位的組織。

《三立新聞網》報導，周柏吟透露，整個新媒體團隊加上志工將近有20人，他們包辦美編、拍影片、做動畫等工作，許多事情大多都會在LINE群組上討論，和洪秀柱沒有固定的時間開會，主要都是透過訊息溝通。

周柏吟指出，他們經營臉書的方式主要是呈現洪秀柱最真實的一面，通常貼出來的影片和貼文，洪秀柱都會先看過再發，但給予他們高度的自由，不太會限制他們的發文，對他們相當鼓勵，也很能接受年輕人的想法。有時洪秀柱會寫下自己的心聲，請小編幫忙PO文。

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