政策修正被酸「髮夾彎」？唐鳳：威權時代的想法

2017-03-16 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕行政院數位政委唐鳳今（16日）晚出席聯合報系願景工程舉辦的「公民沙龍」，與g0V零時政府共同發起人高嘉良暢談開放政府概念，並透過直播回應線上提問。

《聯合》新聞報導，唐鳳提到，開放政府不只是讓政府資料透明，也要讓人人都可解讀資訊、參與政策制定。有網友質疑若政策無法達成共識，恐曠日費時，高嘉良則回應，這是開放政府必須面臨的處境，但也讓政策制定的過程反映真實的民意。

唐鳳也提到，目前台灣社會常以「髮夾彎」來批評政策變動，這代表民眾的心態仍停留在威權時代，政策是「由上到下決定、沒有彈性修正的空間」。唐鳳認為具滾動式實驗精神的政策，必然會出現「髮夾彎」。

至於如何防範「假新聞」流竄，有網友質疑政府防止「假新聞」有箝制新聞自由之嫌，唐鳳則回應，他認為政府要讓「事實傳播得比謠言快」，做法是透過多方平衡報導，讓民眾從有爭議的假新聞中，連結到事實正確的其他報導上。