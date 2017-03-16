一例一休 賴正鎰：彈性解釋不足以解決問題

2017-03-16 16:52

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國商業總會理事長賴正鎰最新表示，一例一休政府傾向用行政命令來「解釋」，但他認為，彈性工時及加班費計算都在勞基法內白紙黑字，「不修法、單靠解釋不能解決問題。」

賴正鎰今（16日）與中華郵政電商服務進行簽約合作，他在會前受訪時表示，商總希望政府全面修改勞基法，來改善現有問題。他表示，商總旗下140多個行業，都反映難以運作，包括運輸、物流、甚至金融業。

他舉例，銀行的ATM提款機，假日需要不定期補鈔，才能有充足現金供應，但一例一休上路，讓他們執行較為困難。「幼稚園老師，經常利用平常日的晩上或者假日，跟家長聯絡，溝通小朋友的狀況，這算不算加班？」

賴正鎰説，法令無法解釋的情況太多，不如給足夠的彈性；「政府愈解釋只是愈不清楚。」他建議行政部門勇於面對現實、勇敢修法。