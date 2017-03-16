政院拚經濟 前瞻建設供4-5萬個工作機會
2017-03-16 16:26
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為宣示拚經濟、擴大內需，將提出「前瞻基礎建設計劃」特別條例與特別預算案，閣揆林全今天中午與民進黨立委舉行便當會溝通，政院表明該條例將提報下週4行政院會通過後送立院審議，再送8年特別預算，估計可創造4到5萬個工作機會。
林全提及，軌道等基礎建設，有的縣市難免有遺珠之憾，但將推動各縣市的城鄉建設。
前瞻基礎建設計劃，正由國發會等相關部會進入最後盤點階段，總規模估計將超過1兆元，至於特別預算額度，則在1兆元以內。包括閣揆林全在內的行政院高層相當重視這次所提前瞻基礎建設計劃，慎重檢視各部會所提各項相關計劃內容，目前正在做最後的控管，整個計劃已趨成熟。
行政院已將這項拚經濟的特別條例與特別預算列為立院本會期優先法案，整個計劃分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等5大面向，主要推動軌道建設、縣市河川整治與地方建設等，其中在數位建設方面，徐國勇說，盼達成全國各級學校校校有寬頻，班班有電腦。
徐國勇說，行政院希望「前瞻基礎建設計劃」特別條例在5月下旬通過，至於特別預算，則希望在立法院本會期結束前審議通過，對於整個特別預算經費來源，將全數舉債。
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