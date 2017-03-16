被洪秀柱小編嗆「協你老母雞」 廖國棟出面回應了

2017-03-16 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨天召開中常會，會中討論黨代表參選資格但無法獲得共識，國民黨團總召廖國棟在現場提出以協商來解決爭議，但提供會議直播、管理「洪秀柱」臉書的小編，卻在留言區嗆聲「協你老母雞啦」；廖國棟上午回應，他是很容易原諒人的人。

廖國棟說，他是很容易原諒人的人，什麼都講道理，是他的原則，不過，若這件事情繼續讓外界關注，主席應該出來講兩句話，「我個人還是一樣，一笑置之」。

昨天的中常會上，現場持不同立場的黨員各執一詞，洪秀柱在中常委發言完後，詢問是否撤銷上週的決議時，中常委姚江臨要求交付表決，廖國棟則希望協商，但負責提供直播、洪秀柱臉書粉絲專頁的小編，竟在留言區直接回覆「協你老母雞啦」，但該留言隨即被火速刪除。