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國民黨剔除人頭黨員 6組黨魁參選人推代表協商

2017-03-15  19:20

〔記者施曉光／台北報導〕為了討論如何「砍人頭」，國民黨中常會今天安排組發會就今年一月一日至一月二十日期間，五萬多名申請新徵及回復黨籍的黨員態樣統計分析，組發會並建議凡是有六人以上設於同一通訊地址，該通訊地址內的黨員就全數剔除，但由於「人頭黨員」定義未明，也據以剔除的黨務規章規定，最後決定由六組黨魁參選陣營推派代表，共同協商決定如何查核剔除人頭黨員的標準。

國民黨主席洪秀柱再三強調，之所以要處理人頭黨員問題，是因為副主席郝龍斌的要求，但人頭黨員定義如何，必須先清楚定義，上週也才會請組發會提出人頭黨員的分析樣態，她並坦承，黨務規章中確實沒有限定黨員連絡地址設於同一地址，限定同一介紹人，但郝龍斌指責黨中央，要她為人頭黨員問題負責，因此希望中常委提出具體剔除標準與辦法，如果不須要剔除，她個人也沒問題，「那為什麼又要黨中央負責呢？」

洪秀柱說，由於同一人拉很多人入黨，可以說是號召民眾入黨，還應該表揚，因此組發會才會建議把處理標的設定在同一通訊地址。

組發會則解釋，所以會建議六人以上在同一通訊地址，就予以剔除，是參考台灣地區平均家戶人口數為三點多人，基於寬鬆原則，才提高為六人，組發會報告時並強調，一般里長選舉只要查到有一名人頭，選舉就無效，因此問題不在人數。

但中常委黃昭順發言質疑，組發會的建議方案違憲，就連查察選舉不發的法務部都不敢這樣做，國民黨憑什麼這樣做？她並意有所指說，她也接到很多檢舉，去年七月一日起就有集體入黨的現象，為何這部分不查？她主張，如果要做，應該由各黨魁參選人陣營推派代表一起處理，而且追查對象應回溯自去年七月一日起算。

中常委姚江臨也質疑，新徵黨員辦法中並沒有一個條文規定黨員不能在同一連絡地址，以前他讀書時申請入黨，連絡地址就是學校訓導處的地址，除非經查核，當事人不知道入黨，否則不能直接以人數為剔除標準。

最後，在郝龍斌等人提議下，決議授權由六組黨魁參選人推派代表決定抽查範圍與剔除的標準，並共同查核。

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  • 郝龍斌（左）等人今在國民黨中常會提議，授權由六組黨魁參選人推派代表決定人頭黨員抽查範圍與剔除的標準，並共同查核。（記者方賓照攝）

    郝龍斌（左）等人今在國民黨中常會提議，授權由六組黨魁參選人推派代表決定人頭黨員抽查範圍與剔除的標準，並共同查核。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 人頭黨員 國民黨中常會 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝龍斌
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