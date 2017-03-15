國民黨剔除人頭黨員 6組黨魁參選人推代表協商
〔記者施曉光／台北報導〕為了討論如何「砍人頭」，國民黨中常會今天安排組發會就今年一月一日至一月二十日期間，五萬多名申請新徵及回復黨籍的黨員態樣統計分析，組發會並建議凡是有六人以上設於同一通訊地址，該通訊地址內的黨員就全數剔除，但由於「人頭黨員」定義未明，也據以剔除的黨務規章規定，最後決定由六組黨魁參選陣營推派代表，共同協商決定如何查核剔除人頭黨員的標準。
國民黨主席洪秀柱再三強調，之所以要處理人頭黨員問題，是因為副主席郝龍斌的要求，但人頭黨員定義如何，必須先清楚定義，上週也才會請組發會提出人頭黨員的分析樣態，她並坦承，黨務規章中確實沒有限定黨員連絡地址設於同一地址，限定同一介紹人，但郝龍斌指責黨中央，要她為人頭黨員問題負責，因此希望中常委提出具體剔除標準與辦法，如果不須要剔除，她個人也沒問題，「那為什麼又要黨中央負責呢？」
洪秀柱說，由於同一人拉很多人入黨，可以說是號召民眾入黨，還應該表揚，因此組發會才會建議把處理標的設定在同一通訊地址。
組發會則解釋，所以會建議六人以上在同一通訊地址，就予以剔除，是參考台灣地區平均家戶人口數為三點多人，基於寬鬆原則，才提高為六人，組發會報告時並強調，一般里長選舉只要查到有一名人頭，選舉就無效，因此問題不在人數。
但中常委黃昭順發言質疑，組發會的建議方案違憲，就連查察選舉不發的法務部都不敢這樣做，國民黨憑什麼這樣做？她並意有所指說，她也接到很多檢舉，去年七月一日起就有集體入黨的現象，為何這部分不查？她主張，如果要做，應該由各黨魁參選人陣營推派代表一起處理，而且追查對象應回溯自去年七月一日起算。
中常委姚江臨也質疑，新徵黨員辦法中並沒有一個條文規定黨員不能在同一連絡地址，以前他讀書時申請入黨，連絡地址就是學校訓導處的地址，除非經查核，當事人不知道入黨，否則不能直接以人數為剔除標準。
最後，在郝龍斌等人提議下，決議授權由六組黨魁參選人推派代表決定抽查範圍與剔除的標準，並共同查核。
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標題：國民黨剔除人頭黨員 6組黨魁參選人推代表協商
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