「浪漫台3線」 蔡英文指示客委會提早匡列預算

2017-03-15 17:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕浪漫台3線是蔡政府復興客庄的政見，民進黨中常會今天邀請客委會副主委楊長鎮報告「國家級台3線客莊浪漫大道」，民進黨發言人阮昭雄會後轉述，總統兼任黨主席的蔡英文指示客委會提早匡列相關預算，不要讓預算散落各部會，也請客委會跟地方政府緊密配合。台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦都提到地方縣市做法。

阮昭雄轉述，蔡英文在聽完楊長鎮報告後表示，客家鄉親、文化及產業界對國家級台3線浪漫大道抱持高度期待，政府要打造一個串連平台，結合台3線上的藝文工作者、旅遊業者、地方產業，在客家人文歷史及自然生態環境下，帶動地方產業繁榮發展，並向國際展現客庄在地之美。「國家級台3線浪漫大道，是個創新型態的生活計畫，不是單純的硬體建設。」

據轉述，蔡英文也請客委會務必做好督導工作，行政部門要與地方產業、休閒業者建立策略聯盟，在人文型塑、產業發展及環境整備等三大方向下，結合藝術、建築、景觀、農業等各面向，通盤規劃台3線產業升級，鼓勵青年返鄉就業和創業，讓台3線成為新生活美學的觀光大道，一條具有歷史感與人文風光的浪漫大道。

蔡英文也提到，香港、新加玻、馬來西亞等地方，很多年輕人喜歡慢活型態的旅遊，希望地方政府，可以加強複合式交通的整合，有可能是開車，也有可能是搭乘巴士，或是其中某一段騎腳踏車等，所以交通工具必須要相容結合。此外，在住宿部分，有很多年輕人或許會想要經營民宿，但他們的土地和資本取得的問題，恐怕必須和國發會再討論。

而原民團體最近正在抗爭蔡政府的原住民傳統領域畫設，蔡英文也特別指出，客家和原住民有一些地理銜接，可以相容兩者文化，並且要尊重原住民的意見。

台中市長林佳龍也接著表示，上次民進黨執政的時候，文建會有提列「舊3線」爭取世界遺址，希望舊3線可列入台3線相關計畫。對此，楊長鎮回應說，除了原本台3線地區列為蛋黃區，蛋白區也可以納入，包括桃園也有海線客家，希望可以做橫向連結。

桃園市長鄭文燦則說，桃園市與在地科技大學合作，將客家菜精緻化，也把客家的百工百業做一定程度展現，並且推動海線客家的漁村保存，配合做地方建設。