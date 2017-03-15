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偽藥案賭上官位？ 陳時中：相信衛福部官員清白

2017-03-15  09:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕日前知名降血脂藥品冠脂妥爆發偽藥案，衛福部長陳時中日前保證「絕無官員涉案」，否則就下台以示負責；陳時中今天到立院備詢，受訪時表示，這並非賭上官位，而是確定衛福部和食藥署官員都是清白的。

陳時中說，對於冠脂妥偽藥的流向、數量等資訊，之後一定會要食藥署完整公布，並重申對官員的操守都很有信心，也說明現在正換藥，很快就會統計出來藥品的數量。

對於是否能參加世界衛生大會WHA，陳時中說，仍在持續努力要參與，並要有尊嚴的參與。

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  • 衛福部長陳時中（中坐者）15日赴立院報告並備詢，對於降血脂藥品冠脂妥爆發偽藥案，一再重申對衛福部官員的操守很有信心。（記者張嘉明攝）

    衛福部長陳時中（中坐者）15日赴立院報告並備詢，對於降血脂藥品冠脂妥爆發偽藥案，一再重申對衛福部官員的操守很有信心。（記者張嘉明攝）

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