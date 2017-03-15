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起訴馬英九關鍵鐵證 竟都來自愛將！

馬英九被依涉教唆洩密等3罪起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-15  07:37

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被依涉教唆洩密等3罪起訴，但是他被起訴的關鍵鐵證，居然都是自己的愛將，除了前總長黃世銘的供詞外，檢方還引用前司法院副院長蘇永欽對偵查秘密的見解，咬死馬涉案！

《鏡週刊》報導，檢方起訴馬英九的關鍵3鐵證來自馬的愛將和他自己，首先黃世銘交付專案報告時，特偵組還沒結案，馬英九自己用紅筆在報告上畫線，還標柱重點，上面寫「要傳喚柯建銘和王金平」。

另外，黃世銘在法院開庭供稱，強調原本沒有要向時任行政院長江宜樺報告，但馬指示他去報告，他才這樣做，這句話也成了鐵證。檢方最後還引用馬英九愛將、前大法官蘇永欽解釋，「結案前不能調閱司法卷等見解」，將馬英九依教唆洩密等3罪起訴，蘇永欽過去的解釋，成了咬死馬涉案的證據之一。

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