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不查一例一休？ 勞動部官員：被雷打到啊！

2017-03-14  18:39

〔記者黃邦平／台北報導〕南投縣長林明溱認為一例一休政策造成勞、資雙方與消費者三輸，指示縣政府人員研議「能否不施行」。勞動部主任秘書陳明仁今天說，法律明明有規定，公務員怎麼可能不執行？勞團也強調，如果南投縣不執行就是違法，不排除檢舉瀆職。

陳明仁脫口而出說：「被雷打到啊！南投有什麼好講的？」他說，法律既然這樣規定，公務人員怎可不遵守法令，他相信「縣長只是反映在他轄管的範圍有一些實務上的困難」，其實在勞動基準法施行過程中都已經跟南投縣政府保持密切聯繫，所反映的問題也不全然都是跟一例一休有關聯，例如遊樂園，本來就會有淡旺季，與一例一休不見得有必然的關係，既然地方政府反映，勞動部一定會協助解答和處理。

陳明仁表示，其他各行各業也一樣，有時候並不清楚勞動法令到底怎麼規定，不是每個人都很熟悉法令規定，其實法令本身就具有一些彈性，有些工具可以運用，可以在適當時機透過適當程序處理，勞動部也會與相關部會搭配，協助蒐集產業的問題、了解產業特性，提供適當的調適指引，因此會分宣導、輔導等階段處理施行後的問題，例如與公共工程委員會就安排了多場說明會，任何制度變革都會有很多需要調適的地方。

陳明仁說，現在雇主或勞工反映的問題各種類別都有，可能要先分門別類，有的是勞基法既有的問題、有的是因應一例一休需要進一步調適的部分，有些問題是一致性的，會考慮在勞基法施行細則修正時通盤規定，若是個別行業別的問題會用函釋解決，有的是對勞基法賦予的彈性工具不夠清楚，會設法針對個別產業輔導。

勞工陣線秘書長孫友聯說，南投縣、花蓮縣都是觀光大縣，一例一休之下，觀光業都是獲利者，當地就業機會也會增加，拒絕執行勞基法根本是把勞工權利視為無物，縣市長如果覺得施行有困難，大可請當地的立委提案修法，如果帶頭不執法，不排除到監察院檢舉首長瀆職。

勞動部司長謝蒨倩說，勞基法施行細則修正案最近就會預告，到目前為止，勞動部與各縣市勞政單位都保持密切聯繫，有些法律上的見解，例如休息日可否用特休假、特休假可否採用曆年制等，還需要廣納各界意見，只要成熟就會透過函釋發布周知。

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  • 勞動部認為，地方政府反映勞基法施行遇到問題，會協助釋疑。（記者黃邦平攝）

    勞動部認為，地方政府反映勞基法施行遇到問題，會協助釋疑。（記者黃邦平攝）

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