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馬英九臉書貼文自清 洪秀柱秒回打氣反遭網友酸爆

馬英九下午公開表示，表示會到法院奮鬥到底，強調對自己清白有信心。（記者羅沛德攝）

2017-03-14  17:40

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天（14日）遭起訴，下午公開表示對自己清白有信心，稍早也在臉書貼文「公理何在？公道何在？」，貼文一出國民黨主席洪秀柱立刻秒回，「正義在人民心中，不是民進黨、柯建銘說了算！」

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌洩密等案件今天偵結，認定馬英九涉嫌洩密，依《通保法》的洩密罪、《個資法》等罪將他起訴。他今天下午在臉書貼出談話內容全文，再次捍衛自己清白。

馬英九貼文一出後，洪秀柱也火速留言聲援，她留言「希望法院能夠真正的秉持公平正義，做出一個正確的判決。正義在人民心中，不是民進黨、柯建銘說了算」。

馬英九支持者也紛紛留言為他打氣，許多人呼籲洪秀柱應該開除涉及關說案件的立法院前院長王金平，也有人酸她「柱柱姐一邊批評馬先生一邊來這安慰馬先生，此種雙面人作法令人感到遺憾。」

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  • 馬英九貼出談話內容自清。（圖擷自臉書）

    馬英九貼出談話內容自清。（圖擷自臉書）

  • 洪秀柱秒回，有網友在留言下方酸她。（圖擷自臉書）

    洪秀柱秒回，有網友在留言下方酸她。（圖擷自臉書）

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