汐止、南港交界蓋新監獄 引雙北居民反彈
2017-03-14 09:24
有媒體報導指出，法務部規畫在汐止、南港交界處興建台北二監，但卻遭到雙北市居民的反彈。（資料照，記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕我國監獄一直有超收囚犯的問題，法務部也規劃未來要再蓋3座新監獄。有媒體報導指出，法務部規畫要花費25億元在汐止、南港交界處興建台北二監，但卻遭到雙北市居民的反彈，未來還不排除聯合抗爭。
據《中國時報》報導，為了解決台北監獄超收囚犯問題，法務部指出，未來將投入25億元興建台北第二監獄，監獄地點選在在汐止區白匏湖山區約20公頃土地上，完工後可收容士林看守所、女子看守所的2000餘名人犯。
報導也提到，汐止在地的議員皆表達強烈反對立場，議員沈發惠就指出，汐止、南港交界處未來將成為都市核心區域，並不適合興建監獄。新北市政府也表示，不贊成法務部在汐止的台北二監興建計畫，還說這件事「沒有協商餘地」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中央一例一休 南投研議不實施
- 馬英九涉洩密案偵結 北檢10時召開記者會
- 江國慶案成焦點 司改會議委員指鑑識錯誤害死無辜
- 共諜案後仍歡迎中生 張小月：但要專心讀書
- 南投不想遵守一例一休 政院：法律全國適用
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 男賣仿冒潮牌衣 侵權市值189萬
- 多國禁入境拉票 土歐衝突加劇
- 洩密案起訴 馬英九：是政治問題而非洩密
- 聽障天使毛秀玲 設計夢想發光
- 農田鹽化 彰縣府要求懲罰性補償
- 李榮浩演戲被刁睜開眼 暴血管粗口回嗆導演
- 連日大雨 台二線83公里處落石一度封路
- 涉洩密案偵結 馬英九確定起訴
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 男子下背痛到生不如死 竟是脊椎關節炎作怪
- 瓊瑤豁達交代後事 連港星也力挺
- 抗議漠視環保 川普高球場遭人破壞
- 生活零廢棄 埔里青農推共租機具
- 樂團主唱辣穿網襪開M字腿 浴缸半裸打滾噴鼻血
- NSO歐巡 演出台灣樂章
- 高雄輕軌頭號粉絲陳俊融 獲頒總統褒揚令
- 謝麗金酒吧遭竊 損失收銀機與2.5萬
- 竹科驚傳毒狗案 3隻流浪狗暴斃
- 經典賽》旅台就是神！ 13洋投「經」動列強
- 高IQ的3項特質 能從失敗中汲取教訓
- 球后開直播 球迷嗨送「憤怒」
- 台北》促閒置屋釋出 推「包租代管」
- 醉女指控「恐怖計程車」 被反告後仍堅持清白
- 英國下議院否決2修訂案 脫歐案再送回上議院
- 避肥咖台商返台掃豪宅？被吐槽：中國錢根本匯不出來
- 子瑜直播做料理 50萬人流口水
- 連結沙雕區、會展中心 南投又要建吊橋
- 外資將逃離台股？金管會︰無異常匯出
- 王少偉苦吞黃蓮麵 《綜藝3國智》最亮點
- 演出《金剛》被稱可有可無 她幹掉「雙冰」強攻好萊塢
- 日將派出雲號 巡南海3個月
- 酒駕撞死人叫兒頂 開大7 還貪死者600元
- 衣索比亞垃圾山大崩塌 瞬奪50命
- 白色情人節怎麼過？ 調查：驚喜或一頓大餐
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 未查可教化 砍女176刀判死 檢察總長提非常上訴
- 張繼琳／邊界 － 下
- MLB》春訓首戰就開轟 張進德遭海盜下放
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：汐止、南港交界蓋新監獄 引雙北居民反彈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分