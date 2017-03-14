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汐止、南港交界蓋新監獄 引雙北居民反彈

有媒體報導指出，法務部規畫在汐止、南港交界處興建台北二監，但卻遭到雙北市居民的反彈。（資料照，記者黃志源攝）

2017-03-14  09:24

〔即時新聞／綜合報導〕我國監獄一直有超收囚犯的問題，法務部也規劃未來要再蓋3座新監獄。有媒體報導指出，法務部規畫要花費25億元在汐止、南港交界處興建台北二監，但卻遭到雙北市居民的反彈，未來還不排除聯合抗爭。

據《中國時報》報導，​為了解決台北監獄超收囚犯問題，法務部指出，未來將投入25億元興建台北第二監獄，監獄地點選在在汐止區白匏湖山區約20公頃土地上，完工後可收容士林看守所、女子看守所的2000餘名人犯。

報導也提到，汐止在地的議員皆表達強烈反對立場，議員沈發惠就指出，汐止、南港交界處未來將成為都市核心區域，並不適合興建監獄。新北市政府也表示，不贊成法務部在汐止的台北二監興建計畫，還說這件事「沒有協商餘地」

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