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經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光

近來有網友在PTT貼出棒協理事長廖正井（左）於2012年在立院的質詢影片，當時他強硬要求體委會主委戴遐齡，經典賽主導權必須由棒協掌握。（圖截自YouTube）

2017-03-13  06:42

〔即時新聞／綜合報導〕近來棒球國際經典賽開打，我國卻在第一輪就被3連敗淘汰， 國內也開始檢討主掌組訓過程的棒球協會。近來就有網友在PTT貼出棒協理事長廖正井2012年在立法院的質詢影片，當時他強硬要求時任體委會主委戴遐齡，經典賽的主導權必須由棒協掌握。

該支影片是2012年時任立委的廖正井在立院質詢體委會主委戴遐齡，片中可看到廖正井強烈要求經典賽須由棒協主導，戴遐齡則回應，28名選手中有21人是來自中華職棒，但廖正井仍態度強硬，甚至多次拍桌說「你不改過來你看看 我絕對要求行政院撤換你」、「一定組最強的我告訴你」

許多網友看到這支影片後都覺得相當憤怒，紛紛留言批評「要睡覺了看到一肚子火」、 「真的超囂張的口氣ㄟ」、「這種人居然位居高職...」、「快給我下台好不好」、「該清一清了吧」

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許多網友看到這支影片後都覺得相當憤怒，紛紛留言批評「要睡覺了看到一肚子火」、 「真的超囂張的口氣ㄟ」（圖截自PTT）

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相關關鍵字： 2017經典賽 中華棒協 廖正井 棒協 經典賽 質詢
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