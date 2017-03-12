南韓T-50教練機 空降高雄小港機場

南韓T-50教練機於小港機場過境補給。（航空迷趙千博提供）

2017-03-12 17:29

［記者黃旭磊／高雄報導］南韓3架T-50金鷹號教練機與2架C-130運輸機，今天上午起陸續飛抵高雄小港機場，教練機從南韓飛往馬來西亞蘭卡威參加航空展，於高雄過境補給。

T-50金鷹號教練機隸屬韓國黑鷹飛行表演隊，機身由藍、白、黃三色組成，機尾可吊掛響尾蛇短程飛彈，俐落起降身影吸引航空、軍事迷拍照。

南韓戰機近年多次過境高雄，先前，民102年9月起賣給印尼T-50教練機、民104年11月26日賣給菲律賓6架FA-50戰機都過境高雄，而金鷹號去年2月27日號參展返韓，也曾於高雄過境補給。

高雄航空站副主任孫翼中表示，韓國軍機第二梯3架T50預計於今天下午4點半離場，另3架T50及2架C130預計明天離場。