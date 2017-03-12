吐「勤能補拙」故事 林岱樺遭嗆：怎不多讀生態學？
2017-03-12 11:09
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺為拉抬高雄市長選情，在臉書上PO出一系列的成長故事，希望選民能「認識真實的林岱樺」。不過，她昨晚PO出自己「勤能補拙」學心算的故事，卻被許多選民打臉，有人嗆她：「都知道勤能補拙，那是不會對生態學多做一點功課，多詢問一些專家嗎？」
林岱樺PO出她聊自己「勤能補拙學心算」的成長故事的影片，並且表示：「在從政的這條路上，我沒有什麼政治派系，也沒有任何的靠山，只有一心想要為人民解決問題、建立制度的信念，並以此作為我的志業，至今已十六年，真的很感謝能夠得到人民的肯定，我也會虛心檢討、持續努力，共創高雄新榮景。」
這則溫情的PO文，底下的回應卻充滿怒氣。選民們回應：「當你在媒體受訪時，有禮且溫和。但你在協商時一副趾高氣昂、咄咄逼人、固執己見、說的話語佛口蛇心（我養這個東西十年了不想養了）、難以溝通、語言低俗不堪、執著放生來成就自己的功德。」、「說真的，做的好選民都會看到。其實不用一直自己自誇。自己讚揚自己。無止盡的美化自己。」、「不是要對幹嗎？不用放上你的故事啦，沒人有興趣知道。大家只想知道，何時可以放生你，然後和你對幹！」
更有人嗆聲：「你在自打嘴巴嗎？都知道勤能補拙，那是不會對生態學多做一點功課，多詢問一些專家嗎？還是本來就打算硬幹護航宗教放生？不管是棄養或是放生！對生命對生態都是種迫害！還有現在政府沒錢也沒有必要收拾不負責任的飼主的爛攤子！」
不過，也有為她送暖的選民表示：「如果你能在今次放生事件上，不要再堅持錯誤，能夠臨崖勒馬從善如流，誠心承認自己的不足，才能挽回大家的信心，才能展現大器政治領袖的風範。」、「有錯，不可再犯，認真改過就好。」
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