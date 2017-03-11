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「拔昌」列車瑞芳起跑 連署書逾1萬5000份

2017-03-11  16:04

〔記者林欣漢／新北報導〕北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，今天在瑞芳火車站前啟動「拔昌列車」，發起人孫繼正說，瑞芳是黃國昌選區的第二大票倉，要以一步一腳印的方式，向鄉親們報告為何要罷免，已收到逾1萬5000份連署書。

依選罷法新制，黃國昌當選的新北市第12選區（金山區、萬里區、汐止區、貢寮區、平溪區、雙溪區、瑞芳區）只要有2511人提案、2萬6119人連署，且得到6萬2798張同意票，就可以通過罷免。

孫繼正說，黃國昌在同婚議題上，縱容同志情慾教育進到校園，他自己的小孩讀國中二年級，正在接受這樣的教育，深受其害，但去陳情時黃國昌完全不聽也不接受，是要罷免他的主因。

孫繼正說，今天一早上百名「罷昌志工」已深入瑞芳大街小巷募集連署，雖然下雨，但他們意志更加堅定，政治人物是人民選出來的，當無法代表民意、尤其是多數民意的時候，更要罷免他。

孫繼正提到，截至下午，已收到逾1萬5000份連署書，他有信心通過第二階段連署並達到第三階段的投票門檻，會持續凝聚罷免能量，「拔昌列車」將於3月25日停靠汐止。

「酒店打烊，我就回家了。」孫繼正說，成立安定力量聯盟，並沒有意願要參選，透過此次罷免，使公民意識覺醒，更多民眾關注公共事務及下一代教育，民眾會用自己的價值觀，而不是看政黨來選舉，相信未來不管那個政黨，如果被罷免，都會推出大家認同、理想的政治人物。

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  • 北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，在瑞芳火車站前啟動「拔昌列車」，邀歌手李炳輝登台演出。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，在瑞芳火車站前啟動「拔昌列車」，邀歌手李炳輝登台演出。（記者林欣漢攝）

  • 北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，在瑞芳火車站前啟動「拔昌列車」。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，在瑞芳火車站前啟動「拔昌列車」。（記者林欣漢攝）

  • 罷免黃國昌發起人孫繼正（右）有信心達成連署門檻。（記者林欣漢攝）

    罷免黃國昌發起人孫繼正（右）有信心達成連署門檻。（記者林欣漢攝）

  • 北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，已收到1萬5000份連署。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，已收到1萬5000份連署。（記者林欣漢攝）

  • 北北基安定力量聯盟在瑞芳火車站前啟動「拔昌列車」，發起罷免立委黃國昌行動。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟在瑞芳火車站前啟動「拔昌列車」，發起罷免立委黃國昌行動。（記者林欣漢攝）

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