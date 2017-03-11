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希拉蕊回信給呂秀蓮 信裡提到台灣...

2017-03-11  11:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮在去年11月美國總統大選後，曾寫信給民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），表達慰問。呂秀蓮今天在臉書直播中秀出希拉蕊在今年3月9日的回信，回信指出，感謝呂秀蓮前副總統溫暖的問候，也祝福呂前副總統。

呂前副總統今（11）天透過「東方瑞士．美麗島和平中立．新台灣」及自己的臉書粉絲頁公布這則消息，並談到女性從政之路的艱辛。

希拉蕊在信中表示，雖然她對選舉結果感到失望，但對於打過這場選戰感到自豪，而對為美國及世界營造一個更美好、更堅強，以及更公平的未來所應盡的職責也將永不止息。

希拉蕊回信指出，未來必將有人打破美國那個最高、最硬的玻璃天花板，而且希望這天會比我們現在所想的還快來到。如同台灣的現代化發展，進步需要時間，並需要那些預見人類有更美好未來的人的持續努力。同時，她也很感激呂前副總統持續在公共領域領導，也祝福她在職涯永保成功。

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  • 呂秀蓮在直播秀出希拉蕊的回信。（呂秀蓮辦公室提供）

    呂秀蓮在直播秀出希拉蕊的回信。（呂秀蓮辦公室提供）

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