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設立總統南部辦公室 府：翻轉政府重北輕南狀態

2017-03-10  16:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為平衡區域發展，蔡英文總統曾宣示成立總統南部辦公室，蔡英文10日下午舉辦啟用茶會。總統府發言人黃重諺表示，會利用高市府的鳳山行政中心，設立總統南部辦公室，這代表政府願意去翻轉長久以來，政府重北輕南的狀態，也給南部更多支持。

高雄市政府的鳳山行政中心，前身是高雄縣政府辦公大樓，2013年底才完工，且已有高市府7個局處辦公，又是來往高市山區和市區的交通要塞。

黃重諺說，這個空間代表政府重視區域發展平衡，也重視南部地區發展，總統未來會在這邊，跟南部鄉親、各界朋友見面，並且聽取意見，同時，南部相關政策討論，也可以利用這個空間進行。

「如此一來，各界朋友就不用跑到台北來，總統南下跟大家見面，這代表政府願意去翻轉長久以來，政府重北輕南的狀態，也給南部更多支持」，黃重諺也再度感謝高雄市政府無償借用這個空間。

被問到敏感的人事與預算問題，黃重諺則說，總統府只有借用這個空間，不會另外設置辦公室主任，也不會列其他的編制或預算。

至於總統蔡英文未來是否會固定南下？黃重諺說，這要看行程安排，這個空間是讓大家不用跑到台北來。而中部辦公室目前正在規劃當中。

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  • 黃重諺表示，總統南部辦公室的設置，代表政府願意去翻轉長久以來，政府重北輕南的狀態，也給南部更多支持。（記者蘇芳禾攝）

    黃重諺表示，總統南部辦公室的設置，代表政府願意去翻轉長久以來，政府重北輕南的狀態，也給南部更多支持。（記者蘇芳禾攝）

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