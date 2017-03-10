八百壯士丟煙霧彈 吳斯懷入立院抗議

2017-03-10 12:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院反年金改革八百壯士行動上午繞行立法院表達抗議，在側門與警方爆發推擠衝突，並向院內丟出紅色煙霧彈，中正一分局當場制止，並請帶隊的退役上將吳斯懷派出10名代表入內陳情。

吳斯懷等人進入立法院內時，警方一度要求必須換證，吳斯懷大嗆搞不清楚狀況，並拒絕換證，並高呼蔡英文下台，警方則介護一干人等至請願接待室內等待，由立法院副秘書長高朋秋接受陳情。