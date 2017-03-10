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吳斯懷率百人圍立院 怒嗆：中華民國要亡國了

2017-03-10  12:52

〔即時新聞／綜合報導〕 不滿政府推動年金改革，有退伍軍人組成「八百壯士」於立法院前搭棚「埋鍋造飯」抗議，今天退休將領吳斯懷也號召一百多人包圍立法院兩側，痛批政府年金改革是「有事軍人幹，沒事幹軍人」。他也批，今天出來不單是爭取我們該有的權益，主要是政府違反《憲法》規定的信賴保護原則，「中華民國都要亡國了」。

據《蘋果日報》報導，吳斯懷表示，為什麼政府要讓退休老人在街頭上餐風露宿，而政府卻因華航空服員、國道收費員只是喊喊罷工，就都聽他們的話，這根本沒有道理。

而將參選國民黨主席的現任主席洪秀柱和副主席郝龍斌今天都到場表達支持。洪秀柱表示，希望大家一起努力，也呼籲現場退休軍人要注意安全，郝龍斌則批，連國家最根本的軍公教都要走上街頭，政府要改革照顧軍公教的基本權益，卻沒讓他們得到基本應有的照顧，政府這樣的作法根本是要動搖國本。

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  • 退休中將吳斯懷今天號召一百多人包圍立法院兩側，並嗆「中華民國都要亡國了」。（記者陳鈺馥攝）

    退休中將吳斯懷今天號召一百多人包圍立法院兩側，並嗆「中華民國都要亡國了」。（記者陳鈺馥攝）

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相關關鍵字： 中華民國亡國 八百壯士 吳斯懷 年金改革 洪秀柱 郝龍斌
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