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論孔子 國民黨批故宮院長林正儀：「去中國化」的打手

2017-03-09  11:44

〔記者施曉光／台北報導〕故宮院長林正儀昨日以考量部分民眾對「孔子與台灣關聯」有質疑為由，表示將就是否使用「至聖先師」一詞再做思考，今天引來國民黨文傳會副主委唐德明痛批為「去中國化」的打手，並藉此強調足以證明民進黨去中國化的企圖昭然若揭。

唐德明表示，這是一齣「活生生的官場現形記」，他質疑，所謂部分民眾是誰？不就是民進黨、蔡政府嗎？每年教師節祭孔活動，何時又有什麼對立？

他說，質疑孔子與台灣的關聯很可笑，試問關公與台灣有什麼關聯？為什麼台灣人要拜關公？媽祖與台灣有什麼關聯？台灣人還「瘋媽祖」呢！難道民進黨以後連關公和媽祖都不准台灣人拜嗎？

唐德明進一步表示，不論孔子、關公與媽祖，就在我們生活的周遭、書本、電視、劇場裡，就在台灣人民的身邊，他批評民進黨「去中國化」，不是欺師滅祖，什麼才是欺師滅祖？這種用意識形態騷擾文化的惡劣行徑，孔子若地下有知，看到如此荒謬不正義的事情，大概都會掩面哭泣吧﹗

他指出，當年前總統陳水扁剛當選總統，說要做全民總統，還說台獨做不到就是做不到，但一旦民調下跌，馬上就搞入聯、去中國化的政治動作，這套把戲已經玩過很多年了，他請蔡英文總統還是專心拚經濟，不要因為民調低落就搞一些小動作，持續讓台灣內耗。

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  • 國民黨文傳會副主委唐德明。（資料照，記者林良昇攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明。（資料照，記者林良昇攝）

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