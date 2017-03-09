德議員：台灣絕非中國一部分 別棄民主配合統一
2017-03-09 10:15
駐德大使謝志偉（左）與德國議員談論中、台兩國關係，議員以經歷過東德共黨獨裁歲月的過來人勉勵台灣，「絕不能放棄民主、配合統一」。圖中為總統府資政葉菊蘭。（圖擷取自謝志偉粉絲頁）
〔即時新聞／綜合報導〕德國國會議員是如何看待中國與台灣的關係？駐德代表謝志偉拜會一名德東區的國會議員時，該名議員表示，「台灣絕不是中國的一部分。你們絶對不能放棄你們的民主去配合統一。」
謝志偉在臉書PO文表示，他和總統府資政葉菊蘭一同拜會1位自1990年德國統一以後，連續當選7屆至今的德東區國會議員，當談及中國與台灣兩國之間的關係時，該名議員指著牆上的地圖表示，「你看，台灣、中國不同色，台灣絕不是中國的一部分。你們絶對不能放棄你們的民主去配合統一。我們經歷東德共黨長大的人知道什麼叫獨裁」。
此外，同天稍晚在柏林國際觀光展上，謝志偉與一德東市長及其觀光公主在台灣館前合照，謝志偉表示，「他們被台灣的美景與人文所吸引。」
謝志偉頗有感觸地指出，「民主、美景及人文是台灣三寶，也是台灣今天的驕傲及未來的希望！」
總統府資政葉菊蘭、駐德大使謝志偉（右1、2）在柏林國際觀光展的台灣館前，與一德東市長及其觀光公主合照，並且表示。「他們被台灣的美景與人文所吸引」。（圖擷取自謝志偉粉絲頁）
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