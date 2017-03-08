沒拆到基隆蔣介石銅像 蔡丁貴：還會再回來

民眾在追思活動現場上演行動劇，重現當年308血流成河場景。（記者林欣漢攝）

2017-03-08 22:23

〔記者林欣漢、林嘉東／基隆報導〕基隆市府今天在海洋廣場舉辦308追思活動，自由台灣黨主席蔡丁貴在活動進行到一半時，拉起「剷除228元兇」白布條抗議，並要求拆除基隆火車站前圓環蔣介石銅像，但遭優勢警力攔阻，蔡丁貴今晚表示，林右昌啟動24小時全天候的護蔣計畫，笑死人了，「我們還會再回來。」

70年前的3月8日，國民黨軍隊從基隆上岸展開鎮壓，在歷史上留下血腥的一頁，基隆市府今天下午在海洋廣場舉辦追思活動，蔡丁貴與成員們趁市長林右昌致詞時，冷不防拿出預藏的「白色恐怖加害者蔣介石」布條，成員們也穿上染血白衣，倒在地上演出行動劇，要求落實轉型正義，拆除基隆火車站前圓環的蔣介石銅像。

林右昌致詞強調基隆火車站前的蔣銅像不會有人理會，也沒人會去膜拜，未來也會配合都更移除該銅像，但蔡丁貴反駁說：「市長既然說不會有人會注意到，那拆掉也不會有人發現。」

蔡丁貴一行人隨後從海洋廣場走到火車站，要求拆除銅像，被警方圍住不讓他靠近。蔡丁貴說，林右昌之前承諾要拆除蔣銅像，卻一再跳票，要求林右昌明確回應拆除蔣介石威權銅像時限並具體執行，同時於海洋廣場豎立事件紀念碑，讓這段歷史不被遺忘，同行學生也大聲疾呼：「剷除228元兇」、「蔣介石銅像一定要拆！」

儘管被警方以優勢警力攔阻，蔡丁貴仍數度見縫試圖衝破圍堵，還差點被車輛撞到，被警方及時拉回，雙方僵持1個多小時，蔡丁貴才離去。警方表示，蔡已涉嫌違反公共危險、妨害公務等罪，會進一步偵辦。

蔡丁貴今晚無奈表示，屠殺元凶的銅像仍然四處聳立，「冤魂啊！流亡政府殖民體制抓著你們不放，今年，我們台灣人的力道仍然微弱，無法讓你們安心回去，我們會繼續努力的。」

蔡丁貴說，林右昌動員警察，全力守護殺人元凶的銅像，展現他的威風，連布條都要搶，台灣人的轉型正義行動無法伸張，「民進黨真的可以信賴嗎？」

對此，林右昌表示，蔡英文總統上任後，中央積極推動轉型正義，日前國史館發表新的228檔案彙編，已揭露出許多檔案，在各機關合作下，更進一步將徵集到的228檔案完成解密；緊接著國家檔案局將啟動新一波的政治檔案整理計劃，把過去散布各機關跟所有關於228事件與白色恐怖時期等相關記錄文件，公佈內容判讀，作為撰寫「國家轉型正義調查報告」的基礎。

林右昌說，他上任後率全國之先，把228追思活動改到3月8日舉行，是基隆地方民間及受難者家屬祈盼已久的訴求，國民黨鎮壓軍隊在這天從基隆港上岸，藉此反映歷史真相，希望後代子孫記住這個歷史事實，但蔡丁貴與陳抗民眾干擾追思活動、大聲叫囂的行為，對受難者家屬極為不尊重，甚表遺憾。

林右昌也重申，尊重不同意見的表達，保障言論自由與主張，但同時也是法治社會，必須彼此尊重，對於個別政治塑像處理，市府本來就有既定的期程與規劃，將配套結合周邊空間環境的整體規劃來進行塑像調整。