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菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央

高雄市長陳菊（右2）不滿黨內有人放話，指她為挺子弟兵劉世芳（左1）選市長，在農會選舉中不挺同陣營候選人，菊姐上個月當著小英的面怒轟「黨中央」。（資料照）

2017-03-08  06:20

〔即時新聞／綜合報導〕一路呵護助小英當上總統的高雄市長陳菊，被週刊報導，2月間在一場由蔡總統主持的官邸宴，菊姐當場怒轟黨中央，指責有人藉農會選舉在背後搞小動作，並從中央到地方拉幫結派。被菊姐點名的是2位號稱「英系」的黨中央高層。

2月27日蔡英文總統邀各派系要角到官邸吃飯解決紛爭，《壹週刊》報導，菊姐席間疾言厲色指「黨中央」不該對外放話，說她在農會選舉中，為了支持子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而支持前立法院長王金平系統的蕭漢俊，而沒支持同陣營的李清福。

菊姐說重話，小英也無法搭腔，最後由亞東關係協會會長邱義仁出面打圓場。週刊報導，被新潮流暗指的對象是2018年選舉對策委員會召集人陳明文及民進黨秘書長洪耀福，兩人一度想講話，但被蔡英文擋下。事後傳出陳明文請辭，被蔡慰留。

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