基隆308追思 蔡丁貴要再去拆蔣介石銅像
圖為蔡丁貴2月27日率領群眾突襲基隆火車站前蔣介石銅像，希望用鋼繩拉倒228元凶的銅像。（資料照，記者俞肇福攝）
〔記者林欣漢、吳政峰／基隆報導〕2月27日，自由台灣黨黨主席蔡丁貴曾率眾至基隆火車站，試圖拉倒站前圓環的蔣介石銅像未果，蔡丁貴揚言明天一定會捲土重來，對此，基隆市長林右昌表示，該銅像根本沒有人會去理會，更不會有人去膜拜，更年輕的世代甚至不知道，那邊有一個蔣銅像。
228事件70週年，明天3月8日是國民黨21師從基隆登陸，展開血腥鎮壓的日子，基隆市政府將於明天下午2點28分於海洋廣場舉行追思活動。
蔡丁貴2月27日曾率眾到基隆火車站，要拉倒站前圓環的蔣介石銅像，爆發警民衝突，蔡丁貴今天向本報記者表示，明天一定會再到基隆陳情抗議，對於被林右昌列為不受歡迎人物，蔡丁貴也不禁質疑：「是黑名單嗎？」
蔡丁貴直言：「民進黨政權也玩中國國民黨玩過頭的黑名單，不會自己覺得丟臉嗎？林市長一方面主祭228受難者追思，一方面繼續保護屠殺元凶銅像聳立，不會感到精神錯亂嗎？」
蔡丁貴盼政府能有心進行真正的228追思及轉型正義，並呼籲林右昌履行承諾，拆除228民族屠殺元凶銅像等威權圖騰，同時設置基隆港大屠殺紀念碑，否則8日仍將安排基隆「一日行」。
基隆市政府今天晚上發出聲明表示，308是基隆地方民間及受難者家屬期盼、呼籲已久的訴求，藉此反映歷史真相，希望後代子孫能記住這個歷史事實。
林右昌表示，基隆目前仍存在的政治塑像，市府的立場始終一貫而且明確，任何政治塑像都不應存在於公共空間，機關和教育場所內，因為這些地方都應保持中立和單純。
林右昌強調，對個別政治塑像的處理，已有既定的規劃與期程，尊重不同意見或政治立場的表達，但仍要遵照法治社會的制度與法規，今年市府也會配合信義國小老舊校舍改建，將校園內的銅像一併移除。至於基隆火車站前圓環裡的蔣介石銅像，未來推動都更時，該銅像也會一併處理。
基隆警方已採取相關因應措施，編排警力於可能陳抗處所巡邏守望，並希望民眾理性，以公共利益為最大考量。
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標題：基隆308追思 蔡丁貴要再去拆蔣介石銅像
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