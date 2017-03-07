新南向動起來 外交特考加開印尼、越南文
〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部推動新南向政策，外交部長李大維昨在立院表示，擬自今年起在外交特考中加開印尼文組與越南文組，全案已送交考選部研議。長期關心此議題的民進黨立委呂孫綾與國民黨立委林麗嬋皆樂見外交部積極回應此議題，呂孫綾認為將能產生外交正面效果；林麗嬋則表示也該關注其他東南亞國家的語言需求。
外交特考每年招考3、40名外交官，但過去從未開設東南亞語言專業組別。自去年蔡政府上任後，多名關心新南向政策、移民、新二代與移工權利等議題的立委，皆十分關心此議題。民進黨立委余宛如曾就此提出書面質詢；民進黨立委鍾佳濱認為應開放外交門檻，使新二代成為新南向政策的外交尖兵；呂孫綾在外交正式場合中觀察到，我國具專業東南亞語文素養的外交人才稍嫌不足。但在深化經營與新南向國家關係過程中，外交部角色相當重要，尤其需要精通東南亞語言和文化的人才投入，因此在質詢中多次提出，並提案要求外交部研議增設東南亞語言組別，以加快新南向政策推進速度。
外交部長李大維昨在立院回答呂孫綾質詢時表示，外交部對各界的建議從善如流，除加開越南文與印尼文等專業語言組別外，在語言訓練方面也增加東南亞語言的培訓人數。外交部表示目前已派送14名新進外領人員接受東南亞語訓，包括印尼文6人、泰文與越南文各4人，今年並將繼續加派2人學習印尼文，泰文與越南文各1人，目前東南亞駐地人員學習語言人數則有54人。李大維強調，「一切已經啟動」。
此次外交部因應外界關切調整考試組別，呂孫綾表示，樂見外交部的改變，相信能成為新南向政策中的亮點，強化我與東南亞國家互動的能量，也盼讓東南亞國家了解我方有心推動新南向政策，進而產生外交正面效果。林麗嬋也抱持樂觀態度，同使提醒表示，加開考試組別出現成效需要一段時間，建議應加派駐東南亞人員，並強化外派人員的語言能力。若是有心的話，也希望政府關注到越南文和印尼文以外國家的需求。
越南除了是我國第9大貿易夥伴，也是東協各國中台商人數最多的國家，有超過4萬名台商在越南工作，同時根據新移民母國統計，越南籍新移民比例高居第2位，佔新移民總數的18％；印尼則是我國第13大貿易夥伴，並且是我國外籍移工來源國首位，在台印尼移工至少有23萬6千人，越南居次，皆顯示台灣與兩國關係密切。
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標題：新南向動起來 外交特考加開印尼、越南文
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