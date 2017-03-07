馬英九赴美喊反台獨 韓國瑜批：噁心

針對馬英九表示台獨不會成功，韓國瑜表示噁心。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-07 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前赴美，談到兩岸關係時，曾提到台獨不會成功，僅能在維持現狀與統一兩者選邊站。對此，國民黨主席參選人韓國瑜今於專訪時，暗諷馬英九「噁心」、「反台獨不用逢人就講」。

綜合媒體報導，韓國瑜今上午接受廣播主持人黃光芹專訪。韓國瑜表示，有個人過去當了8年台北市長、8年總統，長達16年的時間，可以講台獨不是選項之一，但現今「下台講這個什麼意思？不需要你講。」

韓國瑜進一步直指，這人「太噁心，下台去美國講反台獨是什麼意思？」，被問到是否直指馬英九，他僅說「我不要講名字！」再三強調他並無指名道姓。

韓國瑜舉例，若有人在排隊看電影、公廁尿尿、菜市場買菜時，向旁人直呼「我最孝順我爸爸媽媽」，真的很噁心、很做作，直批孝順父母有必要一天到晚逢人就說嗎？