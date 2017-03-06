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朱立倫愛將許志堅涉嫌收賄 判刑10年
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司改二組建立「裁判憲法審查」制度

2017-03-06  13:55

〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革會議第二組「全民信賴、公正專業的司法」今天上午舉行第二次開會，會後由召集人林子儀召開記者會說明；會中除一致票選通過由林子儀擔任發言人外，也投票通過建立「裁判憲法審查」制度，下次開會將就此再行討論。

對於會中一致贊成由他擔任發言人，林子儀說，「不是心甘情願，但義不容辭。」會中另一焦點在於是否建立「裁判憲法審查」制度，林表示，同樣獲得全體與會人員投票同意、建立，但因時間關係，僅做初步討論，尚未有相關結論，下次會議將就此再行討論；據了解，司法院長許宗力承諾研擬相關配套措施。

至於「裁判憲法審查」制度是否溯及矚目確定判決，林子儀表示，「都還沒決定、下次會再討論。」

本次開會另一焦點在於，與會的台中高等行政法院法官張升星投書媒體指出，「裁判憲法審查」即是創設「第四審」，按照國人「愛拚才會贏」的纏訟性格，在採取「許可上訴」制度下，僅極少比例的聲請案件能夠獲得許可，須先釐清未獲許可的「確定判決」，是須先經三審定讞，就無違憲疑義？還是未經大法官的合憲認證，裁判效力存疑？否則恐將成為無良律師、黑心名嘴招搖撞騙的生財工具。

張升星接著質疑，大法官的「裁判憲法審查」，究竟是法律審？或是事實審？他舉例，蘇永欽大法官站在事實審角度，擔心大法官書桌恐將堆積如山，導致審理延遲；但律師李念祖認為是法律審，因大法官是以「原確定判決認定之事實」作為基礎，僅評價適用法律有無違反憲法意旨，因此沒有卷證浩繁問題。

張升星最後問到，試以蔡總統公開表達「不捨」的郭瑤琪收賄貪汙案為例．．．未來聲請「裁判憲法審查」，在無法動搖事實認定的前提下，如何滿足委員林峰正所稱：「平反冤錯案件」？到時候，是不是又要派個老綠男來清除「黨國餘孽，司法敗類」？

張升星今對此僅回，「都在投書內提過」，未多作回應，快步離開。

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  • 全國司改會議第二組6日第二次開會，圖為分組召集人林子儀。（記者廖振輝攝）

    全國司改會議第二組6日第二次開會，圖為分組召集人林子儀。（記者廖振輝攝）

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