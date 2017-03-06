參訪全球最美書店 花媽力邀日本蔦屋進駐高雄
2017-03-06 08:40
高雄市長陳菊（左三）參訪日本蔦屋書店，力邀來高雄設點。（翻攝陳菊臉書）
〔記者王榮祥／高雄報導〕帶隊到日本參加東京食品展的高雄市長陳菊，昨晚透過臉書分享她參訪蔦屋書店的情況，除感受蔦屋的書香氛圍，陳菊還大力邀請蔦屋進駐高雄。
位於東京代官山的蔦屋書店，被譽為全球最美的20家書店之一，陳菊昨下午專程到訪，在總經理安田介紹下，瞭解書店內結合影音、時尚、休閒、與充滿綠色森林的複合式經營內容。
陳菊也把握這個機會向安田表達邀請之意，期待蔦屋書店可來到高雄。
陳菊指出，高雄是一個港灣城市，過去是石化、鋼鐵、造船等重工業產業重鎮，隨著產業變遷逐漸多元，在舊港區開創了駁二特區，每年吸引超過350萬人次，市圖總館也被評為此生必去圖書館，透過公私部門協力合作，開創高雄豐富的城市發展。
她認為蔦屋書店與高雄發展目標不謀而合，期待閱讀不只是一個讓市民能夠沉澱心靈、開拓思緒的地方，更是一個高雄與國際接軌的關鍵門窗。
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