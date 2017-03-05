美人權報告批我勞動權益不彰 勞動部：持續努力

勞工示意圖。（資料照）

2017-03-05 08:21

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對美國國務院在日前剛公布「2016年度各國人權報告」中，有關台灣勞動權益事項，列出包括違反法定工作時間、相關外勞人權剝削等，勞動部說明表示，將持續加強易高工時行業之宣導輔導及檢查，協助事業單位落實法令規定，並於今年推動外籍看護工「喘息計畫」，積極監督改善勞工工時過長問題。

勞動部指出，近2年經鎖定高工時行業加強實施勞動條件檢查以來，有關違反《勞基法》第30條第1項之每日正常工時超過法令規定的件數及比率，已分別由104年的306件（2.28％）降至105年的241件（1.99％）。

勞動部也指出，違反《勞動基準法》第32條第2項延長工時超過法令規定之件數及比率，則分別由104年的2274件（16.92％）略升至105年的2317件（19.12％），顯示業界違反法定正常工時之情況尚屬持平，未來將積極與各縣市政府共同合作，在106年度，將持續加強易高工時行業之宣導輔導及檢查，協助事業單位落實法令規定，積極監督改善勞工工時過長問題。

而在外籍勞工的人權議題方面，家事類之外籍勞工，因不適用《勞動基準法》，故其工作及休息時間係回歸勞雇契約進行規範。而勞動部為減輕外籍看護工之工作負擔，將於今年推動外籍看護工「喘息計畫」，透過本國的替代人力，讓外籍看護工得以休假，以兼顧外籍看護工及被看護者的權益。

勞動部強調，總統於105年12月21日公布《勞動基準法》部分條文新修正規定，並自105年12月23日生效。新制意旨，簡言之，主要就是要縮短工時、避免過勞，全面落實勞工「週休2日」。因此，勞動部將持續努力，以提升並維護勞工勞動權益、職場勞動安全。