| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
印尼警追捕2台籍毒販 1人拒捕遭到擊斃 萬華火車站傳落軌 老翁疑沒踩穩掉落軌道
 首頁 > 政治

美人權報告批我勞動權益不彰 勞動部：持續努力

勞工示意圖。（資料照）

2017-03-05  08:21

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對美國國務院在日前剛公布「2016年度各國人權報告」中，有關台灣勞動權益事項，列出包括違反法定工作時間、相關外勞人權剝削等，勞動部說明表示，將持續加強易高工時行業之宣導輔導及檢查，協助事業單位落實法令規定，並於今年推動外籍看護工「喘息計畫」，積極監督改善勞工工時過長問題。

勞動部指出，近2年經鎖定高工時行業加強實施勞動條件檢查以來，有關違反《勞基法》第30條第1項之每日正常工時超過法令規定的件數及比率，已分別由104年的306件（2.28％）降至105年的241件（1.99％）。

勞動部也指出，違反《勞動基準法》第32條第2項延長工時超過法令規定之件數及比率，則分別由104年的2274件（16.92％）略升至105年的2317件（19.12％），顯示業界違反法定正常工時之情況尚屬持平，未來將積極與各縣市政府共同合作，在106年度，將持續加強易高工時行業之宣導輔導及檢查，協助事業單位落實法令規定，積極監督改善勞工工時過長問題。

而在外籍勞工的人權議題方面，家事類之外籍勞工，因不適用《勞動基準法》，故其工作及休息時間係回歸勞雇契約進行規範。而勞動部為減輕外籍看護工之工作負擔，將於今年推動外籍看護工「喘息計畫」，透過本國的替代人力，讓外籍看護工得以休假，以兼顧外籍看護工及被看護者的權益。

勞動部強調，總統於105年12月21日公布《勞動基準法》部分條文新修正規定，並自105年12月23日生效。新制意旨，簡言之，主要就是要縮短工時、避免過勞，全面落實勞工「週休2日」。因此，勞動部將持續努力，以提升並維護勞工勞動權益、職場勞動安全。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞動權益
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：美人權報告批我勞動權益不彰 勞動部：持續努力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.