台聯：228是大屠殺 籲撤慈湖陵寢
台灣團結聯盟舉行「228的本質 來自中國的大屠殺」記者會，呼籲政府應該仿照德國立法禁止威權符碼再現。（記者陳志曲攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕228事件70週年紀念甫過，但討論熱度已淡。台灣團結聯盟表示，228事件不只是政治鬥爭、族群對立，本質是來自中國殖民者的大屠殺，呼籲全面執政的蔡政府，以行動代替言語，參考德國立法禁止威權符碼，並撤除蔣介石慈湖陵寢的經費、人力。
前立委周倪安指出，228屠殺事件應定位為來自中國殖民者對台灣人的壓迫及屠殺，228紀念活即使在政黨輪替後，似乎成為行禮如儀的例行公事，民主國家仍允許屠殺人民的蔣介石銅像及中正紀念堂矗立，蔚為世界奇觀，應仿效德國「反納粹法」立法。
周倪安強調，德國禁止各種納粹口號儀式，沒人會說是政治鬥爭，但作惡多端的蔣介石，卻還是遍及這塊土地，台聯過去在立法院提出撤除蔣介石慈湖陵寢預算及軍隊的法案，但當時立法院席次尚未過半，如今民進黨及時代力量黨團，應合力推動相關立法。
台聯文宣資訊部主任陳嘉霖呼籲政府對228歷史重新詮釋，此非單純族群、省籍衝突，而是來自中國殖民者大屠殺的兩國衝突，蔣的惡行與希特勒相似，希特勒已成過去，但企圖殖民台灣的中國勢力仍盤據台灣，須以公權力禁止反人權符碼再現，避免殖民勢力反撲。
陳嘉霖指出，主張蔣介石銅像矗立校園，已超過民主政治自由的範疇，若不嚴防，難保來自中國的大屠殺不會再發生，台聯的立法建議，為去殖民化、去中國化，228歷史悲劇就是來自中國的壓迫與統治，相關歷史、地名、教科書都應正名及促進本土意識。
台聯執行副秘書長、組織社運部主任張兆林表示，228已過好幾天，如其所料，相關活動在當天辦完就結束，過幾天就忘了，許多年輕人至今仍不了解228當時的事，228非意外事件，且是個引爆點，引爆來自中國的國民黨外來政權，殖民、打壓與欺凌台灣。
張兆林表示，直至今年的228，仍可見中國勢力以軍艦、國際打壓、第五縱隊、統一促進黨與愛國同心會等手段，對台灣內外交迫，在許多場合都可看到背後有中共指揮的勢力，以暴力恫嚇人民，呼籲國安、司法單位硬起來，以《組織犯罪防治條例》嚴格偵辦。
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