「正毅兄弟」互挺！蔡正元黨內互打、邱毅幫腔....
2017-03-04 11:24
被網友們稱為「正毅兄弟」的蔡正元及邱毅，在國民黨一系列的「黨內互打」大戰裡，邱毅力挺蔡正元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨連日來上演了一系列的「黨內互打」大戰，國民黨政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧芯透過臉書隔空交火，國民黨青年團也發布聲明要求「祭止兀別再反串」。為此，前立委邱毅也發文參一腳，痛批國民黨青年團。
邱毅PO文表示：「看到國民黨青年權貴狠咬蔡正元的行徑，真令人心寒。相對於青年權貴，蔡正元對國民黨是有戰功的，也付出過不少犧牲，也就是說既有功勞，也有苦勞。青年權貴咬蔡正元時，連綠蛆慣用的『祭止兀』都用上了，而且『蔡維拉』的攻擊與楊偉中的說法相符，也令人不快。」
邱毅也稱讚總統府前副秘書長羅智強選擇不再擴大黨內口水戰的做法：「相對於青年權貴的咄咄逼人，羅智強不願『黨內互打』的態度，就值得稱許，也高下立判。奉勸青年權貴真該學學前輩的風範，而且吵嘴最忌扯上不相干的人，駡蔡正元又扯上洪秀柱選情，只是讓綠營人看笑話罷了。」
因不滿國民黨青年團以「祭址兀」、「蔡維拉」稱呼蔡正元，邱毅在臉書上撰文批評。（圖擷取自「邱毅『談天論地話縱橫』」臉書頁）
蔡正元連日來在臉書上砲火連連，邱毅以留言方式力挺。（圖擷取自蔡正元臉書頁）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 「正毅兄弟」互挺！蔡正元黨內互打、邱毅幫腔....
- 228英雄返校領軍 雄中自衛隊70年後再出勤
- 部署薩德引中國祭禁遊韓 游錫堃這樣諷刺...
- 后里農會傳賄選 洪慈庸特助涉案20萬交保
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 熄燈62年 烏坵嶼燈塔7月復燈
- 香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
- 中小學及幼兒教師檢定考 週日登場
- 性傾向被壓抑將近1世紀 95歲阿公勇敢出櫃
- 憋屎3天快失禁 女優透露「屎尿系」AV祕辛
- 出獄繼續騙 身背7條通緝
- 合歡山下雪了！ 氣象局：比較有可能是冰霰
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 台糖花7億 打造綠能養豬場
- 經典賽》官網推出5大預測 一項跟台灣有關係
- 球擊中高尺巨蛋天頂 怎麼判?
- 情蒐隨身「諜」 盯荷蘭的最操
- 小檔案：高冷蔬菜搶手 南山村民收入豐
- 斷水仍抽水 台糖六塊厝養豬場挨罰
- 根本殺人武器！金鋼狼爪誤捅替身噴血 還差點傷到休傑克曼私密部位
- 吐司金紙拜完免燒 歡迎「抄襲」
- 為了反川普 老X教授準備申請當美國公民！
- 無良！ 建築廢棄物堆林地
- 批美韓軍演 北韓暗示將發射新戰略武器
- 劇情帶同志情結 美國戲院取消播映《美女與野獸》
- 酷斃啦！長榮航空彩繪機 給你滿滿的酷企鵝
- 結合社區 花蓮打造30公頃水田濕地
- 沒有便當、津貼 號召「純」志工要30人卻來了...
- 國銀沒缺席 拼7月區塊鏈初上線
- 基隆河畔單車道 汐止延伸基隆有譜
- 閨密誘殺 小模遭性侵勒斃
- 小田園升級版 3校換季種稻
- 網球》杜拜網球賽 穆雷、沃達斯科爭冠
- 金正男遺體上有刺青 與生前照片吻合
- 【聊齋聊天室】詭屋
- 不用出國 桃園就有鬱金香花海！
- 攝「狼」勃起、約砲 小模辛酸肚裡吞
- 荷蘭隨便出手 就是5支大聯盟棒子
- 西部7縣市空品警戒 高雄幾乎全區「不良紅」！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Letter scandal spreads to Tsing Hua
- 「垂墜風」來襲！新垣結衣穿搭再掀模仿潮
- NBA》差1助攻追平張大帥 魏少再砍鬼神數據
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「正毅兄弟」互挺！蔡正元黨內互打、邱毅幫腔....
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分