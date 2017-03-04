| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

「正毅兄弟」互挺！蔡正元黨內互打、邱毅幫腔....

被網友們稱為「正毅兄弟」的蔡正元及邱毅，在國民黨一系列的「黨內互打」大戰裡，邱毅力挺蔡正元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-04  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨連日來上演了一系列的「黨內互打」大戰，國民黨政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧芯透過臉書隔空交火，國民黨青年團也發布聲明要求「祭止兀別再反串」。為此，前立委邱毅也發文參一腳，痛批國民黨青年團。

邱毅PO文表示：「看到國民黨青年權貴狠咬蔡正元的行徑，真令人心寒。相對於青年權貴，蔡正元對國民黨是有戰功的，也付出過不少犧牲，也就是說既有功勞，也有苦勞。青年權貴咬蔡正元時，連綠蛆慣用的『祭止兀』都用上了，而且『蔡維拉』的攻擊與楊偉中的說法相符，也令人不快。」

邱毅也稱讚總統府前副秘書長羅智強選擇不再擴大黨內口水戰的做法：「相對於青年權貴的咄咄逼人，羅智強不願『黨內互打』的態度，就值得稱許，也高下立判。奉勸青年權貴真該學學前輩的風範，而且吵嘴最忌扯上不相干的人，駡蔡正元又扯上洪秀柱選情，只是讓綠營人看笑話罷了。」

因不滿國民黨青年團以「祭址兀」、「蔡維拉」稱呼蔡正元，邱毅在臉書上撰文批評。（圖擷取自「邱毅『談天論地話縱橫』」臉書頁）

蔡正元連日來在臉書上砲火連連，邱毅以留言方式力挺。（圖擷取自蔡正元臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨青年團 祭止兀 蔡正元 邱毅 黨內互打
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：「正毅兄弟」互挺！蔡正元黨內互打、邱毅幫腔....


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.