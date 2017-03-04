「正毅兄弟」互挺！蔡正元黨內互打、邱毅幫腔....

被網友們稱為「正毅兄弟」的蔡正元及邱毅，在國民黨一系列的「黨內互打」大戰裡，邱毅力挺蔡正元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-04 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨連日來上演了一系列的「黨內互打」大戰，國民黨政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧芯透過臉書隔空交火，國民黨青年團也發布聲明要求「祭止兀別再反串」。為此，前立委邱毅也發文參一腳，痛批國民黨青年團。

邱毅PO文表示：「看到國民黨青年權貴狠咬蔡正元的行徑，真令人心寒。相對於青年權貴，蔡正元對國民黨是有戰功的，也付出過不少犧牲，也就是說既有功勞，也有苦勞。青年權貴咬蔡正元時，連綠蛆慣用的『祭止兀』都用上了，而且『蔡維拉』的攻擊與楊偉中的說法相符，也令人不快。」

邱毅也稱讚總統府前副秘書長羅智強選擇不再擴大黨內口水戰的做法：「相對於青年權貴的咄咄逼人，羅智強不願『黨內互打』的態度，就值得稱許，也高下立判。奉勸青年權貴真該學學前輩的風範，而且吵嘴最忌扯上不相干的人，駡蔡正元又扯上洪秀柱選情，只是讓綠營人看笑話罷了。」

因不滿國民黨青年團以「祭址兀」、「蔡維拉」稱呼蔡正元，邱毅在臉書上撰文批評。（圖擷取自「邱毅『談天論地話縱橫』」臉書頁）