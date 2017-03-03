傳票以平信寄常收不到 藍委轟應改雙掛號
2017-03-03 13:00
〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國地檢署多年來因預算不足，將開庭通知、傳票等涉及當事人權利義務的司法文書以平信送達，國民黨立委張麗善今日召開記者會砲轟，司法改革應從基礎小事做起，以平信寄出常收不到，或收到早已過了開庭日，檢方應該改以掛號寄出才對。
立委張麗善表示，起訴書都是用平信寄發，當事人若沒收到，防禦權和訴訟權將受到危脅，希望司法改革不是口號，司改應從基層做起，法務部不能因為預算不足，而罔顧民眾權益。
銓盛法律事務所律師張宜斌指出，以平信寄發傳票給被告，當事人拆開後才發現到案日期已經過了，傳票上則寫未到案可拘提到案，對法律不熟悉的民眾都會嚇到，這種情況不應在法治國發生。
立委蔣萬安指出，若改成掛號寄送一年預算也才8300萬元，這是最切身的司法改革的議題，用平信寄出民眾常以為是詐騙集團，不理會情況下，會有拘提和通緝的法律效果，也會有郵務寄丟的風險。
國民黨立委吳志揚表示，這是非常嚴重的事情，司法改革不用打高空，民怨最多就這件事，並不是死刑要不要廢除，法院系統的郵務送達是規定用掛號，檢察署系統也應比照辦理，把預算編來，立法院也願支持。
法務部檢察司專委黃淑媛說，這些問題法務部也知道，不是不願意編列，是因為法務部預算不足。
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