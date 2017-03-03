| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

蔣中正公仔下架 廠商翻桌喊「無法生存」

國民黨文傳會副主委胡文琦（右）陪同廠商舉行記者會，控訴文化部無預警下架文創商品，並翻桌抗議。（記者方賓照攝）

2017-03-03  11:07

〔記者施曉光／台北報導〕文化部長鄭麗君推動中正紀念堂去蔣化，要求蔣中正公仔等相關商品下架，國民黨今天上午找來廠商召開記者會，質疑鄭麗君說謊，不干損失的廠商當場拍桌抗議，痛批民進黨政府讓百姓無法生存下去，「綠色恐怖，非常恐怖」。

設計開發蔣介石公仔的文創廠商、東居國際有限公司董事長林盛章表示，他已經賣了八年的商品在毫無預警的情況下，被迫下架，原本只是單純做為旅遊觀光的紀念商品，卻被文化部搞成意識型態作為，如今在倉庫裡的上萬隻公仔，不知該何去何從。

他強調，自己是這場「二二八受害者」，鄭麗君勒令商品下架的作法，是阻礙人民創作，影響自由經濟，開歷史倒車，讓百姓無法生存，而且鄭麗君說謊，他身為產品設計廠商，事前完全未接到下架通知，承包商也未通知他有此事，自己是看到新聞後才知道。

強調自己不是藍也非綠的林盛章說，「綠色恐怖，非常恐怖」，讓民間產品一天內下架，就連緩衝時間也沒有，現在人民應該都要站出來﹗

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂 中正紀念堂轉型 去蔣化 鄭麗君
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：蔣中正公仔下架 廠商翻桌喊「無法生存」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.