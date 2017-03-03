蔣中正公仔下架 廠商翻桌喊「無法生存」
2017-03-03 11:07
國民黨文傳會副主委胡文琦（右）陪同廠商舉行記者會，控訴文化部無預警下架文創商品，並翻桌抗議。（記者方賓照攝）
〔記者施曉光／台北報導〕文化部長鄭麗君推動中正紀念堂去蔣化，要求蔣中正公仔等相關商品下架，國民黨今天上午找來廠商召開記者會，質疑鄭麗君說謊，不干損失的廠商當場拍桌抗議，痛批民進黨政府讓百姓無法生存下去，「綠色恐怖，非常恐怖」。
設計開發蔣介石公仔的文創廠商、東居國際有限公司董事長林盛章表示，他已經賣了八年的商品在毫無預警的情況下，被迫下架，原本只是單純做為旅遊觀光的紀念商品，卻被文化部搞成意識型態作為，如今在倉庫裡的上萬隻公仔，不知該何去何從。
他強調，自己是這場「二二八受害者」，鄭麗君勒令商品下架的作法，是阻礙人民創作，影響自由經濟，開歷史倒車，讓百姓無法生存，而且鄭麗君說謊，他身為產品設計廠商，事前完全未接到下架通知，承包商也未通知他有此事，自己是看到新聞後才知道。
強調自己不是藍也非綠的林盛章說，「綠色恐怖，非常恐怖」，讓民間產品一天內下架，就連緩衝時間也沒有，現在人民應該都要站出來﹗
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