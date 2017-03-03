最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
2017-03-03 11:23
台灣世代智庫基金會3日舉行時事及前後任總統評價民調記者會。（記者叢昌瑾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣智庫今天（3日）發布最新民調指出，雖然民眾對於蔡英文總統的滿意度（43.3%）仍低於不滿意度（51.8%），但是超過半數民眾對蔡政府未來執政表現依然看好。
台灣智庫民調指出，目前蔡英文總統的滿意度為43.3%，不滿意度為57.5%，行政院長林全，滿意度33.5%、不滿意度57.5%，不過就信心度來說，56.8%的民眾對政府來仍依然保持信心，39.1%沒有信心；同時台灣智庫就馬英九與蔡英文民調進行調查，民調顯示，蔡英文在各方面都比馬英九高，在「改革決心」部分，評價遠勝馬英九，蔡67%、馬15%，雙方相差52個百分點，就算是在泛藍陣營中，蔡英文（43.2%）評價仍高於馬英九（38.9%）。
除此之外，在「重視公平正義」部分，民眾對蔡英文的評價為52.1%、馬英九為28.1%；在「重視勞工權益」上，蔡英文53.6%、馬英九24.7%；「民意瞭解度」方面，蔡英文54.8%、馬英九24.9%。
另外就近日時事議題部分，在禽流感問題，有高達80.9%民眾贊成政府「家禽禁運禁宰」防疫措施，並有57%對於防止禽流感疫情擴大有信心。
對於退休軍人組成的「八百壯士」抗爭一事，有78.4%認為他們是為了捍衛自己的退休金，僅有12.2%認為是捍衛國軍尊嚴與人格；另有67.1%民眾認為，若考試院未提年金改革方案，立法院就應自提方案。
至於在司法改革方面，高達93.2%民眾同意建立司法官淘汰制度，僅3.5%不贊成；而行政院所提出的「前瞻基礎建設計畫」，則有68.9%民眾認為對經濟發展及成長有幫助，24.8%覺無幫助。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯P爭取連任 周刊爆：民進黨將再度禮讓
- 最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
- 退將組八百壯士 民調：為捍衛自己的退休金
- 綠委要求公開車撞測試 交部神回：怕消費者無法解讀
- 清泉崗案8官兵染一級毒品 最高階少校
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 海研五號觸礁2死 船長大副被訴
- 復育台灣百合 鼻頭角步道種千株
- 草屯農會改選「超肅殺」 大批警力維安
- 遊原鄉賞櫻 南島族群婚禮明霧台開幕
- 體育泯恩仇！南韓願與中、日、北韓合辦世足賽
- 師大附中職員揮刀 同窗驚爆校方抓內鬼搞垮他
- 《新北》13老舊橋樑補強 耐震力升級
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- NBA》打勇利器 柏格特正式加盟騎士
- 22歲小模被勒斃 外衣完整但內衣褲被脫掉
- 水庫蓄水率不到一半 調控農業用水
- 世新簽一中承諾書 立委轟：箝制學術自由
- 酒駕落跑被開34張罰單，總金額…
- 星光部隊演訓 新豐鄉民不滿損權益
- 名嘴歐普拉酸宗痛？對參選總統這樣想的...
- 小模被殺害 涉案閨密手拿「殺人犯」照瘋傳被罵爆
- 高學歷白目樂隊女主唱網襪吸睛
- 女性勞參率 過了30歲急速下降
- SBL季後賽》台啤陣前換洋將 金酒盼突圍
- 被保母「頭下腳上」摔落 1歲女童走了
- 自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU professor says probe results faked
- 中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月
- 大學體育老師激似彭于晏 照片瘋傳
- 自由廣場》違憲一中承諾書
- SOFINAiP美容液 好評登台
- 永采停業 公告禮券退費辦法
- 楠玉淨水場有塑化劑？水公司自驗：未檢出
- 忍胸悶上工撞車亡 單親爸留下2憨女
- 農會選舉 壯圍、三星總幹事派獲勝
- 阿嬤車手被詐再遭利用 連剝兩層皮
- 棒球主審、倒店達人 10大女傑
- 山老鼠飛車撞偵防車逃逸 警開8槍逮人
- 創校78年延平國小 將拆除重建
- 打造灰面鵟鷹棲息區 植樹3千株挨批
- NBA》柯瑞超越老大 三分進球史上第11
- 3/2 威力彩頭獎連5摃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分