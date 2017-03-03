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最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九

台灣世代智庫基金會3日舉行時事及前後任總統評價民調記者會。（記者叢昌瑾攝）

2017-03-03  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕台灣智庫今天（3日）發布最新民調指出，雖然民眾對於蔡英文總統的滿意度（43.3%）仍低於不滿意度（51.8%），但是超過半數民眾對蔡政府未來執政表現依然看好。

台灣智庫民調指出，目前蔡英文總統的滿意度為43.3%，不滿意度為57.5%，行政院長林全，滿意度33.5%、不滿意度57.5%，不過就信心度來說，56.8%的民眾對政府來仍依然保持信心，39.1%沒有信心；同時台灣智庫就馬英九與蔡英文民調進行調查，民調顯示，蔡英文在各方面都比馬英九高，在「改革決心」部分，評價遠勝馬英九，蔡67%、馬15%，雙方相差52個百分點，就算是在泛藍陣營中，蔡英文（43.2%）評價仍高於馬英九（38.9%）。

除此之外，在「重視公平正義」部分，民眾對蔡英文的評價為52.1%、馬英九為28.1%；在「重視勞工權益」上，蔡英文53.6%、馬英九24.7%；「民意瞭解度」方面，蔡英文54.8%、馬英九24.9%。

另外就近日時事議題部分，在禽流感問題，有高達80.9%民眾贊成政府「家禽禁運禁宰」防疫措施，並有57%對於防止禽流感疫情擴大有信心。

對於退休軍人組成的「八百壯士」抗爭一事，有78.4%認為他們是為了捍衛自己的退休金，僅有12.2%認為是捍衛國軍尊嚴與人格；另有67.1%民眾認為，若考試院未提年金改革方案，立法院就應自提方案。

至於在司法改革方面，高達93.2%民眾同意建立司法官淘汰制度，僅3.5%不贊成；而行政院所提出的「前瞻基礎建設計畫」，則有68.9%民眾認為對經濟發展及成長有幫助，24.8%覺無幫助。

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