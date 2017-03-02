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毆警踹人、扯頭髮 統派團體228劣行畫面曝光

統促黨成員李承龍出拳毆打中正一保防組長楊文振。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-02  14:23

〔記者王冠仁／台北報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴在228紀念日當天下午，跑到台北市中正紀念堂抗議，企圖拉扯蔣公銅像；中華統一促進黨、愛國同心會等統派團體，也聞聲前往聲援。警方為防止兩派人馬發生暴力衝突，派出大批警力到場維安。

不過，當天下午近2點時，部分支持蔡丁貴的民眾佯裝成路人，特地繞路繞一大圈繞出警方防線，再前往統派人馬區域嗆聲叫囂，兩派人馬隨即發生肢體衝突。

警方見狀立即上前排解，混亂中，統促黨成員李承龍（59歲）涉嫌出拳毆打中正一分局保防組長楊文振，導致楊嘴角瘀傷；統促黨成員黃智威（34歲）也出手推擠楊員，隨後還踢踹一名已經倒地的獨派林姓成員。此外，一名愛國同心會成員張秀葉（57歲），也對獨派廖姓民眾踹擊、拉扯頭髮。

警方說，228當天晚上就已經掌握施暴者的身分與下落，傳喚他們到案說明，他們承認動手，最後被警方依傷害、公然侮辱、妨害公務等罪嫌送辦。警方為宣示嚴懲暴力的決心，今天更公布蒐證畫面。

警方還說，蔡丁貴當天焚燒國旗，也涉嫌犯毀損國旗罪、妨害公務、違反集遊法等，警方也蒐集相關事證將他函送法辦。

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  • 統促黨成員黃智威對倒地的獨派成員踢踹。（記者王冠仁翻攝）

    統促黨成員黃智威對倒地的獨派成員踢踹。（記者王冠仁翻攝）

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