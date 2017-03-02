漢光兵推13年首度破例！傳美現役將官進衡山指揮所
2017-03-02 06:48
媒體報導，今年「漢光33號演習」電腦兵推，美軍將由負責作戰的現役將官率團，進入「衡山指揮所」觀摩。圖為總統蔡英文去年在恆春視察「漢光32號演習─聯勇操演」實彈射擊。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬去年12月簽署「2017年國防授權法案」，首度納入台美高級軍事交流章節，打破了自1979年台美斷交以來的軍事交流門檻，美國助理部長以上層級的資深官員及現役將官都可以訪問台灣。媒體報導，今年「漢光33號演習」電腦兵推，美軍將由負責作戰的現役將官率團，進入台灣最高軍事機密機構「衡山指揮所」觀摩。
《上報》報導，美軍顧問團來台觀摩漢光電腦兵推進入第13年，今年由美軍太平洋司令部所組成的軍事顧問團，將打破過去由退役將領率團的一貫做法，由負責作戰的現役將官率團來台觀摩。
報導提到，歐巴馬簽署的「2017年國防授權法案」，在川普上任後施行，台美雙方以現有的軍事交流項目研商，認為美軍顧問團長年來台觀摩漢光電腦兵推，為一項穩定的軍事交流，因此都認同今年起改為由現役將官率團來台。
有不具名人士透露，因台美並無正式的外交關係，美軍顧問團成員包含現役將官，將依慣例不穿軍服，進入衡山指揮所，在台的10天行程皆為便服穿著。
軍方人士則認為，美方由現役將官率團觀摩漢光兵推，象徵意義大於實質意義，因每年來台的顧問團中，就不乏多位三軍資深上校，這項交流在過去13年也培養台美軍事將領深厚的關係。
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