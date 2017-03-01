文化部被指政治介入文化 受難者為鄭麗君抱不平

2017-03-01 17:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕在文化部長鄭麗君倡議下，文化部轄下人權館籌備處與228紀念基金會、台北228紀念館三館今天簽署合作備忘錄，日前鄭麗君提出中正紀念堂停售蔣介石文創商品與停播《蔣公紀念歌》，遭部分媒體砲轟政治不該介入文化，在白恐年代度過多年黑牢歲月的台灣政治受難者關懷協會名譽理事長蔡寬裕，為鄭麗君抱不平，直指鄭麗君做的事情，展現一個文化部長該有的高度。

蔡寬裕表示三館簽署合作備忘錄，意義極為重大，他指出過去三館屬於不同單位管轄，但性質相同，過去卻將228事件與白色恐怖切開，漠視兩者是延續性的一體事件，認為三館資源共享，將有助於人權正義的推動，蔡寬裕也為鄭麗君被部分媒體抨擊文化部不該介入政治的言論抱不平，他指出228事件是70年前發生的事，卻到現在仍還未平反，代表台灣人努力不夠，蔡寬裕認為鄭麗君從中正紀念堂組織條例著手，再到三館合作等，「威權解體若沒有轉型正義，民主無法深化，鄭麗君的措施就是一個文化部長本來就該做的事。」