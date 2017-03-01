談中正紀念堂轉型 黃國書：「面對歷史的基本態度」
2017-03-01 14:28
立委黃國書說228是一個歷史事件，推動轉型其實是整個國家面對歷史事件的基本態度。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕文化部接連宣布中正紀念堂將轉型，及轉型修法未完成前，每年228中正紀念堂都將閉館1天，立法委員黃國書今日特別在交通委員會上詢問觀光局長周永暉，中正紀念堂轉型是否會讓外國觀光客不來參觀；對於這個問題，周永暉先講尊重多元文化對於議題的討論，隨後在黃國書追問會不會造成衝擊，周永暉對交通部長賀陳旦投以詢問眼神，彼此沉默10秒後，才回答一句主要是在行程的安排。
周永暉表示，當時有跟文化部政次通電話與簡訊，並表明228當天如果中正紀念堂休館的話，也有很多替代景點可以做處理。黃國書說228是一個歷史事件，推動轉型其實是整個國家面對歷史事件的基本態度，以波蘭奧斯威辛為例，當地是納粹時期的一個集中營，在那邊處決超過一百萬人；當地在處理過程中勇敢面對事情真相，後來變成波蘭重要觀光景點，遊客去那邊看到的是歷史事件與真相，沒有見到對於當時納粹有任何偶像圖騰的崇拜。黃國書表示，只有真實才有觀光，現在觀光客希望能看到台灣真實的面目與歷史。
陳雪生則認為，228又把統獨意識炒熱，有些東西可以盡量不要碰，像是把中正紀念堂中的蔣介石一些商品都下架是不必要的作為，如果蔣介石沒有把軍隊帶到台灣，早就被解放變成赤色，還談什麼民主自由。
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