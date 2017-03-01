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轉型正義調查報告究責效果 鄭麗君：史料會說話

鄭麗君說，民間過去有作許多努力，228基金會也出版過責任報告，現在是政府盡責的時候；至於加害者責任，「史料會說話。」（記者鍾泓良攝）

2017-03-01  13:59

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北228紀念館、228國家紀念館及國家人權博物館籌備處今天簽屬合作備忘錄，文化部長鄭麗君受訪時被問到，部分學者認為轉型正義調查報告曠日廢時，質疑究責效果。鄭麗君回應，民間過去有作許多努力，228基金會也出版過責任報告，現在是政府盡責的時候；至於加害者責任，「史料會說話」。

鄭麗君強調，228事件及白色恐怖是台灣、世界重大歷史傷痛，有必要被還原、釐清，更重要不僅是有加害者，還有加害體制、結構，避免未來再犯同樣的錯誤。

228基金會董事長薛化元認為，配合促轉條例通過，3年內完成初步的轉型正義報告應可行；而媒體追問，如果出土證據證明蔣介石清白該如何應對，薛回應，史料只會證明蔣的責任大到甚麼程度，不會有沒有責任這個選項吧？

而對於3年內是否可以將調查報告完成，薛化元覺得，轉型正義不是一天就完成的，就向納粹德國今天仍在追究，不可能期待台灣3年內解決所有問題，但大結構的釐清，應該是作得到。

文化部預計，國家人權博物館今年12月10日正式開館，鄭麗君表示目前已經完成組織法草案研議，已經送到行政院，經審查後就會送立法院審議。她希望立法院各政黨能支持，盡速完成立法。

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